04 février 2020 à 06h00 par Philippe

On parle de 5G mais où en est le déploiement de la 4G en France ?

Les équipes de Zone5G viennent de réaliser une étude concernant la couverture 4G des régions et départements français. Premier constat, même si la fracture numérique "mobile 4G" continue de se réduire, certains territoires français, tels que la Lozère, l'Ariège et la Corse, restent très mal couverts en 4G fin 2019.

Zone 5G vient de faire un état des lieux précis du déploiement du réseau 4G par les opérateurs dans les régions et départements de France, le dernier baromètre mobile 4G de Zone5G pour le second trimestre 2019. Selon les résultats du dernier baromètre, la couverture géographique du réseau 4G continue de s'étendre et la fracture numérique "mobile 4G" s'atténue. Certains territoires ont connu en un an une forte progression de leur couverture 4G : près de 20% dans les départements des Alpes-Maritimes et du Loiret, près de 15% dans la région Corse.

En effet, certains territoires restent encore mal couverts en 4G fin 2019. C'est particulièrement le cas des départements de la Lozère (38%), de l'Ariège (45%) et de la région Corse (66%), malgré sa forte progression annuelle en couverture.

En complément de l'analyse de la couverture géographique du réseau 4G, Zone5G s'est intéressé aux performances moyennes des réseaux. Il apparaît ainsi que les régions et départements les moins bien couverts ne sont pas forcément ceux qui affichent les réseaux les moins performants.

Entre le deuxième trimestre 2018 et celui de 2019, certains départements et régions ont connu des progressions du taux de couverture 4G à deux chiffres pour une progression nationale moyenne de 9% sur cette période.

Alors qu'au deuxième trimestre 2019, les zones denses affichent d'excellents taux de couverture, certains territoires restent à la traîne, avec des taux inférieurs à 50%, bien loin de la moyenne nationale de couverture qui est de 82%.

En plus de l'analyse de la couverture géographique 4G des territoires, Zone5G s'est également penché sur les performances moyennes des réseaux (download, upload, streaming et temps de chargement).

S'il apparaît clairement qu'il existe une corrélation assez forte entre excellent résultat de performance et taux élevé de couverture 4G, on distingue que certains territoires cumulent forte performance et faible couverture 4G. C'est notamment le cas du Var, 9e au classement national de performance mais 63e au classement de couverture, et de l'Hérault (10e place en performance mais 56e en couverture).