31 juillet 2026 à 00h00 par La rédaction

5G, données mobiles, SMS : les usages des Français continuent de se transformer au premier trimestre 2026

La transition vers la 5G franchit une nouvelle étape en France. Selon les derniers chiffres publiés pour le premier trimestre 2026, 35,4 millions de cartes SIM sont désormais actives sur les réseaux de cinquième génération, soit 42 % de l'ensemble des cartes SIM en service. Une progression qui confirme l'adoption rapide de cette technologie, alors que les opérateurs poursuivent le déploiement de leurs infrastructures et que les smartphones compatibles deviennent la norme.

Cette montée en puissance de la 5G s'accompagne d'une évolution continue des usages mobiles. Si la consommation de données poursuit sa croissance, son rythme ralentit légèrement, tandis que les SMS enregistrent un nouveau recul historique au profit des services de messagerie instantanée et du protocole RCS.

La 5G représente désormais près d'une carte SIM sur deux

Le parc d'utilisateurs de la 5G continue de s'étoffer trimestre après trimestre. Avec 35,4 millions de cartes SIM actives sur ces réseaux, la technologie représente désormais 42 % de l'ensemble des cartes SIM utilisées en France.

Cette progression illustre la généralisation des forfaits compatibles avec la 5G, mais aussi le renouvellement progressif du parc de smartphones. Les nouveaux modèles commercialisés par les fabricants intègrent presque systématiquement cette connectivité, accélérant naturellement son adoption auprès du grand public.

Même si la 4G demeure le réseau majoritaire en nombre d'utilisateurs, la dynamique observée confirme que la 5G s'impose progressivement comme le nouveau standard des communications mobiles.

La consommation de données continue d'augmenter

Les usages numériques restent orientés à la hausse. Au cours du premier trimestre 2026, chaque client mobile a consommé en moyenne 18,4 Go de données par mois, soit 1,4 Go de plus qu'à la même période un an auparavant.

Cette progression témoigne d'un recours toujours plus important aux services gourmands en bande passante, comme le streaming vidéo, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, les appels vidéo ou encore les applications reposant sur le cloud.

La croissance est toutefois moins soutenue que lors des années précédentes, signe que les habitudes de consommation commencent progressivement à atteindre une forme de maturité après plusieurs années de forte accélération.

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