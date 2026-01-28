28 janvier 2026 à 00h00 par La rédaction

5G en France : la performance au moment clé devient le nouveau critère décisif pour les abonnés

Cinq ans après le lancement commercial de la 5G en France, le marché entre dans une nouvelle phase de maturité. Alors que les volumes de data ne constituent plus un facteur différenciant majeur, une récente étude du Ericsson ConsumerLab entre juin et août 2025 révèle un basculement profond des attentes des consommateurs : ce n’est plus la quantité de données disponibles qui prime, mais la qualité de la connectivité dans les moments où elle est réellement indispensable.

Dans un contexte marqué par une pression persistante sur les prix des forfaits mobiles, par l’intensification de la concurrence entre opérateurs et par l’émergence de nouveaux usages numériques, notamment liés à l’intelligence artificielle, la connectivité différenciée s’impose comme un levier stratégique central pour l’écosystème télécom.

Des usages plus exigeants, une tolérance à la dégradation qui diminue

Selon l’étude Ericsson ConsumerLab, 40 % des utilisateurs 5G en France déclarent avoir rencontré, au cours du dernier mois, des situations dans lesquelles les performances du réseau n’étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Ces dégradations sont principalement observées lors de déplacements, dans les transports, au sein de zones très fréquentées, ou lors d’usages jugés critiques.

Les exemples cités sont révélateurs de l’évolution des comportements numériques : appels professionnels, transactions bancaires, visioconférences, partage de connexion ou accès à des services en ligne sensibles. Dans ces contextes, la moindre latence ou instabilité devient immédiatement perceptible et pénalisante.

Plus significatif encore, parmi les utilisateurs confrontés à ces difficultés de manière hebdomadaire, près d’un sur deux se déclare prêt à payer davantage pour bénéficier d’une connectivité renforcée et garantie dans ces moments précis. Un signal fort adressé aux opérateurs, à l’heure où la guerre des prix limite les marges de manœuvre traditionnelles.

La connectivité différenciée, nouvel axe de valeur pour la 5G

Face à ces attentes, Ericsson met en avant le concept de connectivité différenciée, reposant sur des offres capables de garantir un niveau de performance spécifique en fonction des usages, des contextes ou des priorités du client. Il ne s’agit plus uniquement de fournir un accès réseau, mais de proposer une expérience prévisible, fiable et adaptée.

« En France, la 5G arrive à maturité et les attentes des consommateurs évoluent. Ils ne demandent pas nécessairement plus de data, mais une connectivité garantie quand cela compte vraiment », analyse Jasmeet Sethi, responsable du Ericsson ConsumerLab. Selon lui, cette approche constitue un outil structurant pour renforcer la valeur perçue des offres mobiles et accompagner l’arrivée de nouveaux services numériques, notamment liés à l’IA.

Les chiffres de l’étude confirment ce repositionnement stratégique. Une fois les besoins en volume de data satisfaits, la qualité de la connectivité apparaît comme un critère 1,5 fois plus important que les contenus additionnels ou les avantages annexes (plateformes de streaming, services partenaires, réductions).

Une opportunité économique encore sous-exploitée

Au-delà de l’expérience utilisateur, la connectivité différenciée représente un enjeu économique direct pour les opérateurs. En France, deux consommateurs sur cinq indiquent qu’ils seraient prêts à considérer une offre autre qu’un forfait low cost si une performance réseau garantie était incluse.

Ericsson estime que l’absence d’offres structurées autour de cette logique représente jusqu’à un mois d’ARPU par an non capté par opérateur. Dans un marché où la croissance du revenu moyen par utilisateur reste sous tension, cette marge potentielle constitue un gisement de valeur non négligeable.

L’impact ne se limite pas à la monétisation. Les clients bénéficiant d’une connectivité différenciée affichent un score de perception de marque supérieur de 46 % par rapport aux abonnés du même opérateur ne disposant pas de ces options. Un indicateur clé à l’heure où la fidélisation devient aussi stratégique que l’acquisition.

L’intelligence artificielle renforce l’exigence de performance réseau

L’étude met également en lumière le lien croissant entre qualité du réseau mobile et adoption des services d’intelligence artificielle. Chez les utilisateurs français recourant à des services IA sur smartphone, le temps de réponse a un impact deux fois plus élevé sur la satisfaction globale du réseau que chez les autres utilisateurs 5G.

Cette tendance devrait s’amplifier dans les années à venir. D’ici 2030, Ericsson anticipe que 40 % du temps passé sur des applications IA se fera hors du domicile, tandis qu’un utilisateur sur huit prévoit d’utiliser des services IA sur plusieurs types de terminaux. Dans ce contexte, la capacité à garantir une connectivité mobile stable, réactive et hiérarchisée devient un prérequis technologique pour accompagner l’évolution des usages numériques avancés.

Une 5G désormais jugée sur sa fiabilité plus que sur ses promesses

Les enseignements de cette étude traduisent un changement profond de paradigme. Après une phase de déploiement et de démocratisation, la 5G est désormais évaluée à l’aune de sa capacité à tenir ses promesses dans les situations critiques, plutôt que sur des performances théoriques ou des débits maximaux.

Pour les opérateurs français, la connectivité différenciée apparaît ainsi comme un axe structurant, à la croisée de la qualité de service, de la valorisation commerciale et de la préparation aux usages de demain. Une évolution qui redéfinit les contours de la compétition sur le marché mobile, en plaçant l’expérience réelle de l’utilisateur au cœur de la proposition de valeur.