24 juin 2026 à 00h00 par Philippe

5G en France : le déploiement de la 5G s'accélère avec plus de 73 000 sites déclarés actifs

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep) vient de mettre à jour son observatoire des déploiements commerciaux 5G provenant des données des opérateurs au 31 mars 2026.

En prenant en compte l'ensemble des bandes de fréquences utilisées pour fournir un service 5G (3,5 GHz, 2100 MHz et 700 MHz), l'Arcep dénombre 73 917 sites équipés en 5G en France métropolitaine dont 45 947 sites en bande 3,5 GHz.

- 34 152 sites ouverts dans la bande 700 et 800 MHz (Free Mobile et Orange)

- 32 452 sites ouverts dans la bande 1800 et 2 100 MHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR)

- 45 947 sites ouverts dans la nouvelle bande 3,5 GHz (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR).

Au 31 mars septembre 2026, le nombre de site 5G était de 17 957 pour Bouygues Telecom, 22 777 chez Free, 16 745 pour Orange et 16 438 pour l'opérateur SFR.