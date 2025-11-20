20 novembre 2025 à 00h00 par La rédaction

5G et 4G en France : plus de 53 300 sites 5G et 71 000 sites 4G autorisés selon l'ANFR

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié son traditionnel observatoire mensuel du déploiement des réseaux mobiles au 1er novembre 2025. Les chiffres confirment une progression continue du réseau 5G sur le territoire français, tandis que la 4G atteint désormais un niveau de couverture quasi maximal.

5G : plus de 53 000 sites autorisés, dont la majorité déjà opérationnels

Au total, 53 305 sites 5G sont désormais autorisés en France, dont 1 145 en Outre-mer, selon les données de l’ANFR. Parmi eux, 45 621 sites sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces installations repose sur des infrastructures déjà existantes : seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G, sans autre technologie mobile.

Sur le mois d’octobre, le déploiement de la 5G a progressé de +0,8 %, traduisant une croissance modérée mais constante. Dans l’ensemble, 85,6 % des sites autorisés sont effectivement en service, un taux d’activation particulièrement élevé.

Une 5G toujours majoritairement déployée sur la bande des 3,5 GHz

En France, la 5G s’appuie sur quatre bandes de fréquences distinctes, chacune mobilisée par différents opérateurs selon les usages et les zones couvertes :

Bande 700 MHz : 34 794 sites autorisés (dont 29 718 en service), principalement exploités par Free Mobile, Orange, Free Caraïbe et Telco OI.

: 34 794 sites autorisés (dont 29 718 en service), principalement exploités par Free Mobile, Orange, Free Caraïbe et Telco OI. Bande 1800 MHz : une bande marginale, avec seulement 6 sites autorisés et opérationnels, tous gérés par Outremer Telecom.

: une bande marginale, avec seulement 6 sites autorisés et opérationnels, tous gérés par Outremer Telecom. Bande 2100 MHz : 25 775 sites autorisés (20 096 opérationnels) pour Bouygues Telecom, Orange, SFR et Outremer Telecom.

: 25 775 sites autorisés (20 096 opérationnels) pour Bouygues Telecom, Orange, SFR et Outremer Telecom. Bande 3,5 GHz, cœur de la « vraie 5G » : 36 659 sites autorisés (30 886 en service), répartis entre la majorité des opérateurs Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, SFR mais aussi plusieurs acteurs ultramarins (Digicel, ONATi, PMT-Vodafone, SRR, VITI SAS, etc.).

Comme le rappelle l’ANFR, certains sites peuvent être mutualisés entre opérateurs ou entre bandes de fréquences, ce qui explique que la somme par bande dépasse le total global des supports autorisés.

4G : un réseau désormais mature, mais toujours en croissance

Si la 5G attire l’attention, la 4G continue elle aussi de progresser. L’ANFR dénombre au 1er novembre 71 225 sites 4G autorisés, dont 67 619 en métropole. Parmi eux, 63 241 sont déjà en service. Les chiffres d’octobre traduisent une hausse de +0,2 % des autorisations et de +0,4 % des mises en service, preuve que les opérateurs poursuivent encore l’optimisation du réseau 4G, notamment en zones rurales.

Dans le détail, les quatre grands opérateurs métropolitains maintiennent un rythme de déploiement différencié :

Bouygues Telecom : 30 447 sites (+244 en octobre)

: 30 447 sites (+244 en octobre) Free Mobile : 30 058 sites (+225)

: 30 058 sites (+225) Orange : 32 151 sites (+26)

: 32 151 sites (+26) SFR : 29 824 sites (+115)

Outre-mer, le parc atteint 3 606 sites autorisés, dont 3 495 déjà en service, un niveau de couverture là aussi presque complet.