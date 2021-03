30 mars 2021 à 05h00 par Philippe

5G et fibre optique, Free lisse les prix et déploie ses réseaux

L'opérateur Free se montre actuellement actif à tous les niveaux. Sur le segment de la téléphonie mobile, le déploiement de la 5G est en cours avec notamment la mise en avant d'offres attractives. Concernant son activité de fournisseur d'accès à Internet, Free n'est pas en reste avec un investissement massif dans le raccordement de logements à la fibre.

Depuis la fin d'année 2020, les différents opérateurs commercialisent des forfaits mobiles 5G. D'Orange à SFR en passant par Bouygues Telecom et Free, les consommateurs peuvent ainsi souscrire un forfait compatible avec la cinquième génération de réseau mobile. Du côté de Free, c'est plus précisément depuis le 15 décembre que la 5G est proposée dans la gamme d'offres sans engagement de l'opérateur.

Free, autant de data en 4G qu'en 5G et pour le même prix

Comme à son habitude, Free mobile opère une distinction entre l'offre dédiée à ses abonnés Freebox et celle proposée à ses clients mobiles uniquement. Alors que le forfait réservé aux abonnés Freebox permettait de profiter de 100 Go de 4G pour 19,99€ par mois, Free avait décidé de proposer pas moins de 150 Go pour les clients mobiles uniquement ayant pris le forfait phare en 5G. Il apparaît toutefois que certains clients ont pu profiter de 150 Go en 4G. L'opérateur a en effet finalement pris la décision de permettre à l'ensemble de ses clients Forfait Free de bénéficier des 150 Go, qu'ils soient sur le réseau 4G ou 5G de l'opérateur.

Dans la foulée de cette décision, et afin d'illustrer une fois de plus sont rôle majeur dans la chute des prix, notamment grâce à sa révolution avec les forfaits sans engagement, Free s'est distingué en lançant une nouvelle campagne publicitaire en début de mois. Le propos de cette dernière est simple : faire un pied de nez à l'idée reçue selon laquelle quand c'est mieux, c'est plus cher. À travers une courte vidéo publiée sur son compte Twitter, l'opérateur a ainsi fait savoir qu'il n'opérerait pas de différence entre ses offres 4G et 5G, les deux gammes de forfaits étant facturées au même prix.

L'éligibilité à la fibre Free pour de plus en plus de logements

Pour Free, le marché du mobile est un levier important qui lui a permis de gagner en notoriété et de s'imposer comme une place forte de la téléphonie en France. Pour ce qui est de la téléphonie fixe, avec ses Freebox le fournisseur d'accès à Internet a également rencontré un certain succès. Pour continuer à séduire les consommateurs, et surtout développer son parc client, l'opérateur de Xavier Niel a mis en place une nouvelle stratégie.

En complément de ses profils régionaux déployés sur Twitter afin de communiquer des informations à l'échelle locale et de se montrer réactifs vis-à-vis de ses clients, Free a également remis au goût du jour sa propre carte d'éligibilité. Les personnes intéressées par les offres internet fibre optique de Free peuvent ainsi vérifier que l'opérateur propose ses abonnements à leur domicile. C'est avec une mise à jour quotidienne qu'il sera désormais possible de vérifier son éligibilité. La procédure est simple puisque pour cela il suffit de renseigner son adresse postale.