17 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

5G : le nombre d'utilisateurs actifs est de 6,2 millions au cours du troisième trimestre 2022 en France

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms au troisième trimestre 2022. Le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G atteint 6,2 millions au cours du troisième trimestre 2022, soit 6 % du nombre total de cartes SIM en service. Leur nombre progresse de 1,1 million en un trimestre et de 4,5 millions en un an. Le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux 4G s'élève à 69,7 millions au cours du troisième trimestre 2022. La croissance annuelle des usagers 4G oscille entre + 8 % et + 10 % depuis près de deux ans (+ 5 millions).

La croissance du revenu des services mobiles s’est maintenue pendant un an à un taux compris entre + 5 % et + 6 % par an. Elle perd un point en un an ce trimestre pour s’établir à + 4 %, dont un point de croissance est lié à la reprise des usages mobiles des clients des opérateurs français à l’étranger (roaming out) et du revenu associé (+ 52 % en un an ce trimestre). Ce dernier s’élève à 140 millions d’euros HT au troisième trimestre 2022, soit un niveau inférieur de 16 % à celui observé en 2019. Le revenu issu de la vente de terminaux mobiles par les opérateurs augmente à nouveau depuis près de deux ans (+ 6 % ce trimestre). Il s’élève ainsi à 840 millions d’euros HT, soit le montant le plus élevé depuis quatre ans aux troisièmes trimestres.

Les utilisateurs de services mobiles reprennent progressivement leurs habitudes de consommation en matière d’usage vocal

La crise sanitaire a modifié les comportements des clients des opérateurs fixes et mobiles, notamment en ce qui concerne la téléphonie. Dès le début de la crise sanitaire, en 2020, la consommation vocale depuis les réseaux fixes et mobiles a progressé à un rythme inédit (+ 19 % en moyenne en 2020 contre - 1 % en 2019). Cependant, même si l’effet de la crise reste encore perceptible, il tend à s’estomper significativement depuis le deuxième trimestre 2021. Le trafic est en effet à nouveau en baisse (- 6 %

en un an ce trimestre), et n’est plus qu’à 3 % du trafic observé au troisième trimestre 2019. Il s’élève ainsi à 55 milliards de minutes ce trimestre (hors numéros spéciaux), dont près de neuf minutes sur dix sont émises depuis les terminaux mobiles.

Le trafic mensuel moyen des abonnés mobiles diminue à nouveau depuis le deuxième trimestre 2021, et retrouve progressivement les niveaux observés avant la crise. Il atteint 3h23 par abonné ce trimestre, s’éloignant ainsi du niveau le plus haut jamais enregistré (4h27 au deuxième trimestre 2020).

Il est encore légèrement supérieur à celui observé au troisième trimestre 2019 (3h14). Sur 47,7 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 4,5 % l’ont été en wifi. Ce service est en effet disponible chez les opérateurs depuis deux ans, et ne cesse de prendre de l’ampleur (+ 24 % en un an ce trimestre), tandis que la consommation vocale totale depuis les terminaux mobiles se contracte de - 4 % en un an.

S’agissant des autres usages sur réseaux mobiles, les tendances se poursuivent : hausse de la consommation de données et recul du nombre de SMS. La consommation de données, 2,6 exaoctets, augmente de 28 % en un an contre + 23 % un an auparavant. Le trafic par abonné 4G s’élève à environ 14,3 Go par moissoit + 2,1 Go en un an. Depuis l’étranger, l’usage des données sur les réseaux mobiles retrouve une dynamique proche de 2019 (+ 54 % en un an). Ce dernier représente 3,4 % du trafic total de données consommées sur les réseaux mobiles, et s’élève à 104 000 téraoctets. La consommation de données des clients des opérateurs étrangers lors de leurs séjours en France s’accroît quant à elle de 90 % en un an, et atteint 101 000 téraoctets.

Enfin, le nombre de SMS, dont le recul avait été multiplié par près de quatre pendant la crise sanitaire, diminue à un rythme plus modéré depuis le début de l’année 2022 : - 9 % ce trimestre contre - 14 % un an auparavant. La consommation moyenne de SMS par abonné s’élève à 116 SMS par mois, soit - 16 SMS en un an.