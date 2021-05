20 mai 2021 à 08h01 par Philippe

La 5G modifie déjà notre utilisation des smartphones

Le nouveau rapport du ConsumerLab d'Ericsson révèle que la 5G a déjà un impact sur l'utilisation des smartphones. La couverture indoor est l'un des domaines qui ressortent de l'enquête auprès des consommateurs. En effet, un utilisateur 5G sur cinq ayant déjà réduit l'utilisation du Wi-Fi sur son téléphone en indoor en raison des avantages de la connectivité mobile 5G.

L'une des principales conclusions du rapport révèle que, d'ici à la fin de 2020, une plus grande sensibilisation aux avantages en matière de services et de valeur pourrait entraîner une augmentation de 22 % du nombre d'utilisateurs de smartphones compatibles 5G qui pourraient souscrire à un abonnement 5G.

Le rapport souligne également comment la 5G commence déjà à déclencher de nouveaux comportements en termes d'usage. En plus de réduire l'utilisation du Wi-Fi, les utilisateurs qui ont pu tester la 5G passent en moyenne par semaine deux heures de plus sur les jeux à la demande et une heure de plus sur les applications de réalité augmentée (RA) par rapport aux utilisateurs de la 4G.

Toutefois, si les utilisateurs de la 5G sont satisfaits de la vitesse, environ 70 % d'entre eux ne sont pas satisfaits de la disponibilité de services innovants et de nouvelles applications. Les consommateurs se disent prêts à payer 20 à 30 % de plus pour des forfaits 5G bundlés avec des cas d'usage de services numériques.