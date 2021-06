28 juin 2021 à 07h24 par Philippe

5G : de nouvelles fonctionnalités sur l'application Open Barres

L'application Open Barres, développée par l'Agence nationale des fréquences (ANFR), s'enrichit de nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle version d'Open Barres permet désormais à l'utilisateur de suivre le déploiement de la 5G autour de lui, en quasi temps réel, grâce aux données de l'ANFR mises à jour chaque semaine. Il est possible de retrouver toutes les informations sur les antennes 5G dans la zone choisie, quel que soit l'opérateur concerné. Notamment, il est possible de savoir, parmi les antennes 5G autorisées par l'ANFR, celles qui sont techniquement opérationnelles et dans quelle bande de fréquences.

L'application permet également d'obtenir un état de son réseau mobile sur un parcours donné, grâce à des mesures de la puissance du signal reçu par son téléphone mobile, effectuées toutes les 30 secondes, et à des informations remontées par le réseau. Ces données sont exportables et téléchargeables. L'application localise également les sites télécoms aux alentours, les opérateurs qui y sont installés et les technologies disponibles.

Open Barres a aussi vocation à sensibiliser les utilisateurs à leur exposition aux ondes : elle permet de connaître le débit spécifique d'absorption (DAS) de son téléphone, c'est-à-dire l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques qu'il émet et qui sont absorbées par le corps humain. Elle donne par ailleurs des informations sur les comportements à adopter pour réduire son exposition aux ondes.

L'application Open Barres est une application gratuite et sans publicité sur les téléphones Android.