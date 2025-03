08 mars 2025 à 07h27 par La rédaction

5G+ : Orange passe à la vitesse supérieure avec un nouveau forfait pour le grand public

L’année 2025 débute sous le signe du renouveau pour les opérateurs télécoms français. Orange vient d’annoncer une série d’améliorations dans un nouveau forfait mobile avec notamment l’intégration de la 5G+ (Stand Alone). Cette évolution, déjà amorcée chez certains concurrents comme Free Mobile et SFR, permet aux abonnés de bénéficier d’une expérience réseau améliorée avec des débits optimisés, une latence réduite et une meilleure sécurité.

Une 5G+ plus accessible chez Orange

Longtemps réservée aux professionnels, la 5G+ d’Orange est désormais étendue au grand public. L’opérateur propose une série spéciale qui nécessite toutefois un smartphone compatible.

L’avantage de la 5G+ est qu’elle offre une réactivité accrue grâce à une latence réduite. Elle garantit une continuité de service optimale avec la VoNR pour des appels en 5G et une gestion améliorée des données, tout en renforçant la sécurité grâce au chiffrement des informations d’identification de la carte SIM.

Un forfait 5G+ enrichi avec des services premium

Ce forfait mobile sans engagement baptisé "Série Spéciale 180 Go 5G+" est affiché à 41€ par mois (ou 25€ pour les 18-26 ans via l’offre Cheat Code), ce forfait inclut :

180 Go de data en 5G+, avec une bande passante dédiée pour garantir une connexion fluide même en cas d’affluence sur le réseau.

Des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

100Go dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre (débit réduit au-delà)

6 mois d’abonnement à Netflix Standard avec publicité , puis 5,99€/mois.

, puis 5,99€/mois. 12 mois de ChatGPT Plus offerts, avant de passer à 23€/mois. Orange revendique ici une première en Europe en intégrant un service d’intelligence artificielle dans un forfait mobile.

Pour accompagner cette offre, Orange propose également une remise pouvant atteindre 150€ sur l’achat d’un smartphone compatible 5G+, comme le Samsung Galaxy S25.