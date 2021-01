13 janvier 2021 à 06h00 par Philippe

La 5G pourrait générer 20 milliards d'euros de bénéfices en France sur 15 ans

En partenariat avec Qualcomm, Ericsson vient de réaliser une étude concernant le déploiement de la 5G en Europe. Cette étude, qui a était menée par le cabinet Analysys Mason, s'est intéressée aux coûts et aux bénéfices issus du potentiel de la 5G en France et en Europe.

Cette étude montre que le plein potentiel des réseaux 5G va permettre de dégager 20 milliards d'euros de bénéfices en France sur 15 ans. Ces bénéfices sont générés par rapport à un coût de base de déploiement de 4.2 milliards d'euros. La 5G rapportera donc 4.7 fois son coût de déploiement sur 15 ans.

Selon l'étude d'Analysys Mason, le secteur de l'industrie 4.0 pourrait générer à lui seul, 7 milliards d'euros de bénéfices pour un investissement initial d'un milliard.

L'étude souligne également l'importance de l'accélération de la disponibilité et de l'utilisation de l'infrastructure 5G pour le secteur de la production et de la logistique intelligentes, notamment pour les usines et les sites industriels.

L'étude révèle aussi des bénéfices économiques majeurs issus d'une meilleure gestion des ressources et du temps, une consommation d'énergie réduite, une meilleure sécurité des infrastructures et une surveillance plus aboutie des équipements et processus pour garantir leur fonctionnement.

Enfin, les possibilités d'optimisations en matière de fret et de transports permettent un service final de meilleure qualité pour le client. L'intégralité du secteur de la Smart Production pourrait connaître un ratio de 5 avec 7 milliards d'euros de bénéfices pour seulement 1.4 milliard d'euros de coûts.