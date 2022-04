25 avril 2022 à 03h09 par Philippe

5G : quel sera son développement à travers le monde ?

MoneyTransfers.com, qui est un comparateur de prestataires de transferts d'argent à l'international, s'est penché sur un sujet d'actualité, pour en comparer différentes données. Voici leur analyse concernant le réseau 5G et son développement à travers le monde.

Premier constat, la taille du marché des appareils liés à la 5G devrait augmenter de 222 % pour atteindre 663,93 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, car le nombre de téléphones mobiles connectés à la 5G devrait augmenter de 264 % pour atteindre 4,389 milliards d'ici 2027.

L'analyse révèle également que la région avec la plus grande part de ces mobiles 5G sera l'Asie-Pacifique, avec 53%.

Dernier point, la 5G permettra des interactions hyper rapides et encore plus sophistiquées avec votre banque via votre téléphone. Les banques et les distributeurs automatiques de billets auront le potentiel d'être connectés aux réseaux 5G, permettant ainsi des services plus développés sur le réseau.