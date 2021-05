31 mai 2021 à 07h28 par Philippe

5G : quelles sont les 50 premières villes françaises ?

Six mois après l’activation le 18 novembre dernier du réseau 5G en France, l’agence spécialisée en data Flashs et le comparateur de forfaits et box Internet Lemon.fr se sont associés pour établir le palmarès des 50 plus grandes villes françaises pour la commercialisation de la 5G.

En croisant les données fournies par l’ARCEP, l’ANFR et l’INSEE, l'agence a déterminé pour chacune de ces villes le nombre d’antennes commercialisées (tous opérateurs et toutes fréquences 5G confondus).

Villeurbanne en tête du classement, Lille en queue

Au 30 avril 2021, date des données les plus récentes publiées par l’ARCEP* et l’ANFR, la première place de ce classement est occupée par Villeurbanne avec un ratio de 0,68 antenne pour 1 000 habitants. Les villes de Dijon (0,64 antenne par habitant) et Nice (0,63

antenne par habitant) prennent les 2ème et 3ème places de notre palmarès.

En fin de classement se situe Lille (1 antenne pour toute la ville) à la 50ème place, devancée par Amiens et Caen (0,07 antenne par habitant) aux 49ème et 48ème places.



Les chiffres clé

Nombre d’antennes 5G commercialisées en France au 30 avril 2021 : 16 073

Progression du nombre d’antennes 5G commercialisées entre le 31 mars et le 30 avril : + 1 363

Nombre d’antennes commercialisées par opérateur

Free : 9 823 soit 60% des antennes commercialisées

Bouygues Telecom : 3 153 soit 20% des antennes commercialisées

SFR : 1 553 soit 10% des antennes commercialisées

Orange : 1 544 soit 10% des antennes commercialisées

Répartition des fréquences utilisées par opérateur

Free : 90% des antennes (8 796) sont positionnées sur la bande 700 MHz et 10% (1 027) sur la bande 3,5 GHz

Bouygues Telecom : 74% des antennes (2 341) sont positionnées la bande 2,1 GHz et 26% (812) sur la bande 3,5 GHz

SFR : 65% des antennes (1 004) sont positionnées sur la bande 2,1 GHz et 35% (549) sur la bande 3,5 GHz

Orange : 80% des antennes (1 241) sont positionnées sur la bande 3,5 GHz et 20% (303) sur la bande 2,1 GH