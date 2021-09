08 septembre 2021 à 01h42 par Philippe | 08 septembre 2021 à 06h56

La 5G et la réalité augmentée : sont-ils les nouveaux catalyseurs de la digitalisation des chantiers ?

Le Groupe Colas, Syslor et Bouygues Telecom viennent de réaliser une expérimentation en conditions réelles qui mêle à la fois 5G et la réalité augmentée sur des chantiers de travaux pour les réseaux en sous-sol (eau, gaz, électricité…).

Si l'intervention sur les réseaux enterrés, donc invisibles, peut parfois s'avérer complexe, il est primordial pour la bonne exécution des travaux de détenir les dernières informations ou documents à jour et ce, pendant toute la durée du chantier.

Afin de répondre aux besoins métier des entreprises de travaux public, Syslor a développé une solution de réalité augmentée permettant de visualiser sur un smartphone les réseaux enfouis. Sur l'un des chantiers de Colas, l'utilisation de cette solution connectée en 5G a permis de réaliser les tracés, d'accélérer les travaux d'excavation mais aussi d'identifier clairement les zones à risque. En fin de chantier, une capture vidéo des travaux a permis d'assurer un récolement plus agile et de qualité pour mieux satisfaire aux obligations légales de la réglementation DT/DICT.

L'ensemble des informations recueillies tout au long des travaux a également assuré la création du jumeau numérique du chantier pour la planification des futures interventions.

Grâce à la 5G de Bouygues Telecom, les chefs de chantiers Colas sur site ont pu échanger avec leur mobile directement et plus rapidement des fichiers très volumineux pour un maximum d'efficacité et de qualité. Ce gain de temps permet un plus grand confort de travail en optimisant la synchronisation des données garantissant ainsi une mise à jour rapide des dernières versions du projet.