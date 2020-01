22 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

5G : quels sont les risques de sécurité que nous devrons affronter ?

La technologie 5G devrait commencer à prendre ses quartiers en France en 2020, pour un déploiement progressif jusqu'en 2025. La 5G a pour particularité de fonctionner via l'usage de fréquences radio hautes et fera de la connexion sans fil la nouvelle norme. Mais la sécurité informatique des réseaux de télécommunications doit être revue en conséquence et donc se concentrer sur la protection des communications radio.

La 5e génération de télécommunication mobile est pleine de promesses, puisqu'on s'attend à ce qu'il soit jusqu'à 100 fois plus rapide que les systèmes 4G actuels et capable de prendre en charge jusqu'à un million d'appareils par km² (soit 1 000 fois plus qu'aujourd'hui). Et c'est tant mieux car on estime que les transferts de données via réseaux cellulaires atteindront 175 zettaoctets (soit 175 milliards de téraoctets) en 2025 à l'échelle mondiale, contre seulement 1,2 zettaoctet en 2010, lorsque la 4G avait été déployée. La 5G devrait répondre à ces nouveaux besoins mais également faire partie intégrante de l'architecture de base de nombreux dispositifs et services connectés tels que la conduite autonome, de la réalité virtuelle, de l'IoT ou encore la télé chirurgie. Elle fera ainsi partie de notre quotidien, tant personnel que professionnel.

Selon Kapersky qui une société spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information proposant des antivirus, il est impératif d'assurer la sécurité des réseaux mobiles et des données qui y transitent.

Kapersky a identifié les principaux risques avec des attaques DDoS graves, qui reposent sur l'utilisation abusive des ressources de calcul et de traitement et sur l'émulation d'un vaste réseau de machines infectées.

Les menaces seront aussi apportées par l'utilisation d'appareils intelligents personnels dans un contexte professionnel et sur la sécurité et confidentialité des données de l'ensemble des utilisateurs. Les risques concerneront également la sécurité des infrastructures critiques et celles relevant de la sécurité publique.