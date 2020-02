20 février 2020 à 06h00 par Philippe

5G : Verizon et HERE veulent révolutionner les systèmes de navigation et de sécurité

L'alliance de l'infrastructure Multi-access Edge Compute (MEC) 5G ultra-haut débit et faible latence de Verizon avec la cartographie haute précision de HERE Technologies permettra une localisation plus précise pour la navigation, et la sécurité routière renforcée.

HERE Technologies et Verizon vont développer des applications résultant du couplage du réseau 5G et de la plateforme (MEC) de Verizon, avec les capacités de localisation, les données et l'expertise de HERE Technologies dans le domaine des véhicules autonomes. L'innovation conjointe permettra de proposer des applications pour les entreprises et les consommateurs. Les deux sociétés initient leur collaboration avec deux projets portant sur la sécurité des véhicules et des piétons ainsi que sur l'optimisation de la géolocalisation des adresses et de la navigation pour les services de covoiturage et de livraison.

HERE permettra à Verizon d'accéder à une gamme de données de localisation, de SDKs et d'APIs depuis la plateforme HERE. Les deux acteurs envisagent également de développer de nouveaux services connectés pour de nombreuses applications dans l'automobile, les smart cities ou encore le transport et la logistique.