08 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

60% des Français ont désormais intégrée les applications de restauration et de boissons à leurs habitudes de consommation

Depuis 2 ans en France, on observe une réelle évolution de la fréquentation des applications de livraison alimentaire, 60% des Français ont désormais intégrée ces applications à leurs habitudes de consommation, contre seulement 40% à la veille de la pandémie. Le rapport des applications de restauration et de boissons en 2022, alimenté par App IQ de data.ai illustre comment les applications peuvent s'adapter aux consommateurs soucieux des coûts et du temps.

Ce rapport dévoile l'état de la nourriture et des boissons sur mobile avec précision. Grâce à App IQ, l'étude a été réalisée dans 7 sous-catégories, dont la livraison de nourriture et de produits à emporter, la livraison ultra-rapide, la livraison de produits d'épicerie et bien d'autres encore. Ce rapport révèle des informations nuancées dont les éditeurs ont besoin pour réussir sur mobile dans 17 marchés clés.

Demande record d'applications d'alimentation et de boissons : Où sont les secteurs mobiles à forte croissance après la pandémie ?

La demande de services alimentaires via le mobile a atteint un nouveau sommet au premier trimestre 2022. Le temps passé sur les applications de restauration a augmenté de 65 % par an. Le taux de croissance mondial des sessions a augmenté 8 fois plus vite que celui des téléchargements, ce qui montre que les habitudes prises pendant les périodes de quarantaine du COVID sont plus ancrées que jamais. Le mobile est le champ de bataille des entreprises pour conserver ces clients fidèles et réguliers.

La commodité, la nourriture bon marché et l'exécution rapide alimentent la demande dans des sous-catégories à forte croissance :

- Les apps de livraison de nourriture et de commande à emporter restent la plus grande part du total des téléchargements et des sessions de tous les sous-genres parmi les apps de nourriture et de boisson, avec une utilisation en hausse de 30 % par an.

- Les apps de livraison de produits alimentaires représentaient 1/4 de tous les téléchargements d'applications Food & Drink au premier trimestre 2022. Elles ont connu une croissance phénoménale de 40 % par an. L'engagement a progressé encore plus rapidement, le nombre total de sessions ayant augmenté de 70 % par an pour atteindre 8,6 milliards dans le monde. Le nouveau "voyage" à l'épicerie se fait application en main, et depuis le canapé. La commodité est reine.

- Les applications de livraison ultra-rapide ont connu la plus forte croissance en un an, avec 266 % à l'échelle mondiale, grâce à des acteurs rapides comme Zepto, Getir et Flink. Cependant, les applis de livraison ultrarapide ne représentaient que 6 % des téléchargements de produits alimentaires et de boissons dans le monde au premier trimestre 2022. Il reste encore beaucoup d'espace blanc sur ce marché.

Quelles fonctions d'engagement et de monétisation alimentent les meilleures applications de livraison de produits alimentaires et stimulent les ventes ?

En utilisant les Feature Tags dans le rapport sur l'état de l'alimentation et des boissons, le rapport révèle quelles sont les caractéristiques qui font intégrante partie des enjeux des applications de livraison de produits alimentaires, et quelles sont les avantages concurrentiels.

Albertsons, HelloFresh et Instacart partagent toutes la fonctionnalité de Commande Récurrente. Les données de data.ai montrent que cette fonctionnalité pourrait être un élément clé pour stimuler l'engagement et la fidélisation, conduisant à une augmentation du panier et des conversions. Par rapport à ses homologues, Instacart a enregistré deux fois plus de sessions en moyenne par utilisateur que les dix premières applications de livraison de produits alimentaires. Plus de "trafic piétonnier numérique" et un large public (n°2 des utilisateurs mensuels actifs) peuvent se traduire par des ventes plus importantes. La Commande Récurrente est une fonctionnalité astucieuse qui tire parti de la commodité dont les clients ont besoin et qui les incite à revenir. En fait, HelloFresh a connu le plus haut taux de rétention sur 30 jours parmi les meilleures applications de livraison de produits d'épicerie.