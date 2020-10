28 octobre 2020 à 06h00 par Philippe

67% des français sont séduits par le nouvel iPhone 12

La Keynote d'Apple a eu lieu il y a deux semaines annonçant la sortie du nouvel iPhone 12 et de ses différentes déclinaisons (Pro, Max, mini). En effet, grâce à un nouveau design plus minimaliste, l'implantation du réseau 5G et des nouvelles performances en terme d'appareil photo, ce nouveau smartphone s'impose comme l'un des achats tendances pour les technophiles de cette fin d'année 2020.

Coverd, qui est une société d'assurance spécialisée dans la couverture de smartphone, s'est intéressé aux comportements des français pour savoir s'ils étaient enclin à acheter ce nouveau produit Apple. Alors, est-ce que les français vont céder ?

Les pré-commandes s'envolent pour pouvoir acquérir ce nouveau smartphone minimaliste qui sortira début novembre. Grâce à l'implantation du réseau 5G, les français sembleraient séduits le nouvel iPhone 12. Ce nouveau téléphone donnerait envie aux français de sauter le pas.

55% des fans d'Apple semblent séduits par le design

Parmi les afficionados de la marque à la pomme, il semblerait que le design de l'iPhone 12 ait séduit. En effet, grâce à des nouvelles couleurs comme le bleu pacifique, Apple innove et diversifie son offre pour plaire à ses consommateurs. De plus, 52% des français admettent avoir été séduits par la qualité de l'appareil photo permettant des photos en haute définition même pendant la nuit.