05 août 2022 à 00h15 par Philippe

7 entreprises sur 10 utilisent le marketing mobile pour augmenter leurs revenus d'ici deux ans

Selon AppsFlyer, la part de budget consacrée au marketing mobile a augmenté en 2021 et continuera d'augmenter en 2022 de manière significative. AppsFlyer a publié une enquête analysant la situation du marketing mobile en France afin de mieux comprendre les défis et les opportunités que présente le mobile cette année et au-delà.

Apple a lancé iOS 14.5 et l'ATT (App Tracking Transparency) pour ses appareils mobiles en avril 2021, remodelant complètement le paysage de la confidentialité et de l'utilisation des données des utilisateurs de mobiles. Ceux-ci doivent désormais accepter de partager avec les applications les données relatives au suivi de leur activité à des fins publicitaires.

Il s'agit d'une période d'incertitude, mais aussi d'opportunités pour les acteurs du mobile. Et pour cause, le mobile a connu une formidable croissance ces dernières années, notamment depuis le début de la pandémie.

AppsFlyer s'attend à ce que le mobile joue un rôle décisif dans la croissance du chiffre d'affaires en France, avec 7 entreprises sur 10 utilisant le marketing mobile pour stimuler les ventes et les revenus d'ici deux ans. D'ailleurs, 59 % des entreprises signalent une augmentation du budget consacrée au marketing mobile et continuera d'augmenter.

Autre constat, les décideurs ont besoin d'un soutien et d'une meilleure connaissance du marketing mobile à l'horizon 2022 et au-delà et seulement 1 marketeur sur 4 se sent très confiant dans sa connaissance du marketing mobile. Malgré des investissements accrus, de nombreux spécialistes du marketing mesurent encore des indicateurs de base. Moins d'un tiers des entreprises mesurent actuellement la valeur de la durée de vie des clients (LTV) et seule une minorité mesure les désinstallations.

iOS 14.5 est perçu positivement par plus de 80 % des responsables marketing, en particulier dans les PME, et ce, malgré les difficultés qu'il représente.

L'augmentation de la part du mobile dans le budget marketing

La pandémie du Covid-19 ayant accéléré la croissance du marché du mobile dans le monde entier, la part du budget marketing y étant consacrée a augmenté de façon spectaculaire dans les entreprises interrogées. Ainsi, 59 % d'entre elles signalent une augmentation au cours de cette période. Le plus frappant réside dans le fait que le nombre d'entreprises qui consacrent les trois quarts de leur budget marketing au mobile devrait presque quadrupler au cours des deux prochaines années.

La croissance du chiffre d'affaires devrait s'accélérer grâce aux initiatives de marketing mobile

Sept entreprises sur dix prévoient d'utiliser le marketing mobile pour stimuler la croissance du chiffre d'affaires (ventes ou revenus) au cours des deux prochaines années. Ce qui en fait l'un des principaux leviers pour les entreprises parmi tous les objectifs commerciaux potentiels.

D'autre part, alors que la majorité des entreprises considèrent actuellement l'acquisition et la fidélisation des utilisateurs comme les principaux catalyseurs du marketing mobile, on s'attend à ce que ces objectifs perdent en importance au cours des deux prochaines années. L'accent étant mis sur la croissance du chiffre d'affaires, l'amélioration de l'expérience client, la conquête de nouveaux marchés, entre autres.

L'absence de mesure de la valeur du cycle de vie des clients ou LTV (life time value) : une opportunité manquée

Parmi les entreprises interrogées, moins d'un tiers (31 %) mesurent actuellement la durée de vie des clients (LTV). Cette LTV est pourtant déterminante pour la croissance mobile, car elle permet aux responsables marketing d'optimiser les flux de revenus et l'acquisition d'utilisateurs.

La confiance dans l'exécution de campagnes de marketing mobile peut encore être améliorée

La grande majorité des personnes interrogées reconnaissent que pour atteindre la croissance de leur chiffre d'affaires, elles auront besoin de davantage de soutien, de talents et de connaissances. Selon l'enquête, seules 27 % des entreprises françaises ont confiance en leurs capacités de marketing mobile. Ce chiffre chute davantage lorsqu'il s'agit spécifiquement de la mesure du marketing mobile, avec seulement une entreprise sur cinq exprimant un niveau de confiance élevé vis-à-vis de ses compétences internes.

La complexité des applications existantes et la recherche de talents comme principaux défis à relever

L'enquête révèle que la moitié des grandes entreprises interrogées considèrent les applications existantes comme un obstacle à la mise en œuvre d'initiatives de marketing mobile.

L'autre défi majeur concerne la difficulté de trouver les talents nécessaires. Il s'agit en fait du défi le plus courant pour les PME: 44 % d'entre elles se sentent en difficulté lorsqu'il s'agit d'acquérir des talents. Néanmoins, même les grandes entreprises y voient un obstacle majeur. 38 % d'entre elles ont du mal à trouver les bonnes personnes pour relever leurs défis en matière de marketing mobile.

iOS 14.5 est perçu de manière positive malgré les difficultés rencontrées

La sortie de la version 14.5 d'iOS d'Apple en 2021 a provoqué de nombreuses turbulences dans l'écosystème du marketing. Néanmoins, la perception générale est qu'iOS 14.5 et ses changements en matière de confidentialité ont été une bonne chose pour le secteur. En effet, 82 % des marketeurs interrogés ont exprimé une opinion positive sur l'impact d'iOS 14.5 sur leur propre rôle au sein de leur organisation.

Les PME sont les plus touchées par la version 14.5 d'iOS

Seule une PME sur dix estime avoir été parfaitement préparée à la sortie d'iOS 14.5, malgré l'avertissement qu'Apple a donné avant sa sortie. Cela souligne les difficultés rencontrées par la grande majorité des entreprises pour surmonter ces défis.