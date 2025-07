16 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

72 % des professionnels de santé soutiennent l'utilisation d'une montre connectée pour gérer sa santé

La santé connectée entre dans une nouvelle ère. Selon la toute dernière Enquête Européenne 2025 sur les Comportements en matière de Santé, menée par Ipsos en partenariat avec Huawei, les objets connectés ne se contentent plus de suivre nos performances physiques : ils transforment profondément notre rapport à la santé. Cette étude révèle une prise de conscience croissante, tant chez les professionnels de santé que chez les citoyens, de l’impact positif de la technologie portable sur les comportements de santé.

Des appareils qui changent les comportements

72 % des professionnels de santé interrogés recommandent aujourd’hui l’utilisation d’un appareil connecté pour la surveillance de la santé personnelle. C’est un tournant majeur. Longtemps perçus comme des gadgets, les montres connectées et autres dispositifs portables sont désormais considérés comme de véritables outils médicaux préventifs.

Cette transformation n’est pas anodine : 83 % des professionnels estiment que ces appareils incitent les utilisateurs à prendre soin de leur santé, et 78 % affirment qu’ils encouragent des changements de mode de vie durables. Activité physique, suivi du sommeil, alimentation : les utilisateurs, grâce aux données et aux alertes fournies par leurs montres, prennent des décisions plus éclairées au quotidien.

Une révolution soutenue par les professionnels de santé

L’étude d’Ipsos démontre un large consensus médical en faveur de l'intégration des technologies connectées dans le suivi des patients. Les professionnels interrogés identifient cinq indicateurs de santé prioritaires à surveiller régulièrement :

Pression artérielle

Glycémie

Fréquence cardiaque / pouls

Saturation en oxygène du sang (SpO2)

Électrocardiogramme (ECG)

Autrefois réservées aux établissements de santé, ces mesures sont désormais accessibles au poignet, en quelques secondes. Les avancées technologiques permettent une surveillance continue, réduisant ainsi les risques liés à la détection tardive de certaines pathologies. Par exemple, un ECG qui nécessitait auparavant un rendez-vous médical peut aujourd’hui être réalisé en temps réel grâce à une montre connectée.

Des bénéfices concrets pour les utilisateurs

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 67 % des utilisateurs réguliers de montres connectées déclarent que les analyses et les conseils fournis les ont rendus plus attentifs à leur santé. Plus encore, 90 % affirment avoir adopté au moins une nouvelle habitude de vie saine, tandis que 88 % constatent une amélioration de leur santé physique.

L’étude de 2023 menée par Huawei avait déjà mis en lumière cette tendance, désormais confirmée : la technologie portable n’est plus seulement un soutien, mais devient un moteur du changement.

Vers une médecine plus proactive et personnalisée

Cette évolution marque une rupture avec le modèle de santé traditionnel, souvent réactif, où l’intervention médicale arrive après l’apparition des symptômes. Grâce aux objets connectés, les individus deviennent acteurs de leur santé, capables d’anticiper les risques, de suivre des recommandations personnalisées et d’agir au quotidien pour prévenir l’apparition de maladies chroniques.

58 % des professionnels de santé estiment d’ailleurs que ces dispositifs favorisent une gestion proactive de la santé, redéfinissant ainsi les contours d’une médecine préventive, plus efficiente et plus humaine.