14 septembre 2021 à 07h00 par Philippe

74 Milliards d'applications sociales téléchargées dans le monde

Malgré leur statut d'Early Adopter, les applications sociales sont toujours très populaires avec 4,7 milliards de téléchargements recensés au premier semestre 2021. Cette préférence des consommateurs se traduit également dans les dépenses réalisées, avec 22,2 milliards de dollars dépensés à ce jour.Les dernières données recensées par App Annie concernant le nombre de téléchargements, les dépenses et le temps accordé aux app sociales, montrent que celles-ci se sont largement imposées sur le long-terme comme étant des applications ancrées et appréciées des consommateurs. Ce rapport fait également état de nouvelles tendances observées plus récemment et de la préférence marquée des consommateurs pour les applications de diffusion en direct.

À ce jour, plus de 74 milliards d'applications ont été téléchargées dont 1,49 milliards en France. Plus récemment, 4,7 milliards de téléchargements ont été réalisés pour le seul premier semestre 2021. Cette omniprésence se traduit également dans les dépenses réalisées sur ces applications avec 22,2 milliards de dollars dépensés à ce jour, dont 538 millions en France. Au premier semestre 2021, 3,2 milliards de dollars ont été dépensés, soit une hausse de 50 % par rapport à l'année précédente.

En France, on observe une augmentation de 10% entre ces deux périodes.En matière de temps passé, elles représentent 740 milliards d'heures au premier semestre 2021, soit 44 % du temps passé sur les téléphones portables dans le monde. Une croissance régulière au cours des trois dernières années, avec une hausse de 30 % au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2018.

Les applications de live streaming s'imposent face aux applications de chat et de photo / vidéo

En 2021, le temps total passé sur les cinq principales applications utilisant du streaming en direct devrait bientôt dépasser un demi-milliard d'heures sur les seuls téléphones Android (hors Chine), soit une augmentation de 25 % sur trois ans, contre seulement 15 % pour les applications de chat, de photo et vidéo. Les applications live streaming ont augmenté la part de marché des dépenses des consommateurs de 24 points de pourcentage par rapport à 2018.La vidéo joue un rôle clé dans l'évolution du paysage social et le streaming en direct devrait être à l'origine d'une croissance significative

Tik Tok en est la preuve concrète, le temps moyen mensuel par utilisateur dépasse celui de YouTube aux États-Unis et au Royaume-Uni. En juin 2021 un utilisateur américain passait en moyenne 24h par mois sur Tik Tok contre 22h sur Youtube, et un utilisateur britannique passait 25h par mois en moyenne sur Tik Tok contre 15h sur Youtube.

L'essor des achats en ligne dans les applications sociales - stimulé par l'économie des créateurs

Bien que de nombreuses applications sociales avaient déjà intégré des achats in-app par le passé, il s'agissait de produits tels que des packs d'autocollants. Aujourd'hui, les achats in-app sont souvent liés aux "cadeaux" faits aux créateurs de contenu pendant les livestreams.

Par exemple, sur Twitch, les "Bits" sont des biens virtuels qui permettent aux spectateurs d'encourager et de soutenir financièrement les streamers.

En général, les créateurs de contenu peuvent échanger la monnaie in-app contre les fonds qui leur sont versés. Les créateurs sont encouragés à féliciter les donateurs, ce qui créé une boucle de rétroaction positive.

Une estimation de 78 milliards de dollars dépensés dans les applications sociales d'ici 2025

Le soutien des consommateurs aux streamers et aux créateurs de contenu va faire décoller la monétisation des réseaux sociaux, pour atteindre 17,7 milliards de dollars de dépenses annuelles en 2025, soit un taux de croissance annuel de 29 % sur 5 ans.

L'Asie s'impose comme la région la plus importante pour les téléchargements au premier semestre 2021, avec 60 % du marché

L'Inde est à la première place avec un marché 5 fois plus important, dépassant ainsi les États-Unis depuis 2018. Entre marchés matures et émergents, les États-Unis, l'Indonésie, le Brésil et la Chine se suivent de près. Au niveau des dépenses réalisées au premier semestre 2021, les États-Unis, le Japon et la Chine représentent 60 % du marché. Les États-Unis arrivent en tête avec 30% du marché total des dépenses en faveur des créateurs de contenu et des live streamers.60 % du temps passé dans le monde sur des applications sociales provient de la région Asie-Pacifique. Ce temps a explosé en Inde au cours des 3,5 dernières années, réduisant l'écart entre l'Inde et la Chine de 115% en 2018 à seulement 7% au premier semestre 2021.

Comment les préférences des consommateurs ont évolué dans le temps ?

Les écarts entre les applications sociales, les applications photo et vidéo et les applications de divertissement se réduisent.

Facebook, Messenger, WhatsApp, Tik Tok se sont succédés à la première place des applications les plus téléchargées dans le monde. Tik tok demeure à la première place depuis 2020. En France, WhatsApp était la plus téléchargée en 2021 et en 2019, Tik Tok était la première en 2020.

Concernant les dépenses réalisées au niveau mondial, Youtube occupe la première place en 2021, Tik Tok en 2020 et Netflix de 2017 à 2019. Les Français eux ont le plus dépensé sur les applications de rencontres Badoo et Adopte Un Mec de 2012 à 2017, sur Netflix de 2018 à 2020, et sur Disney + au premier semestre 2021.Youtube était la première application dans le monde à laquelle il était accordé le plus de temps de 2018 à 2021. Au niveau français, YouTube arrive également à la première place depuis 2017.

L'ensemble de ces données met en lumière une orientation progressive des consommateurs vers une expérience sociale reposant sur la vidéo, favorisant ainsi les créateurs de contenu

Si Facebook et WhatsApp figurent toujours parmi les applications les plus téléchargées dans le monde au premier semestre 2021, les acteurs de la vidéo, en particulier ceux proposant des contenus vidéo de courte durée et des diffusions en direct, ont considérablement progressé dans le classement. TikTok est le nouveau numéro 1 en termes de téléchargements. Les consommateurs s'orientent vers un modèle consistant à payer les créateurs de contenu, plutôt que le contenu produit par des professionnels, ce qui illustre une évolution vers des expériences authentiques. En outre, TikTok, Twitch et BI Live figurent toutes parmi les dix premières applications en termes de dépenses des consommateurs, ce qui témoigne de la puissance du mécanisme de don.Alors que YouTube, Facebook et WhatsApp dominent le classement du temps passé, TikTok s'impose largement et s'est confortablement installé à la sixième place au premier semestre 2021.

YouTube reste le leader dans le streaming, social, photo et vidéo en raison de la profondeur et de l'ampleur de l'engagement. Mais le temps moyen passé par utilisateur sur TikTok a dépassé YouTube sur des marchés clés comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Les vidéos courtes, le contenu authentique et le streaming en direct sont les piliers de la culture d'un engagement profond, par opposition avec live streaming qui était le moteur de la croissance du temps passé.

En quoi l'économie des créateurs est-elle essentielle à la croissance sociale ?

FOCUS SUR TWITCH :

Twitch devient un incontournable : le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a doublé par rapport au nombre recensé avant la pandémie. Alors que Twitch a d'abord gagné en popularité parmi les joueurs, de plus en plus de consommateurs se connectent sur Twitch en dehors des flux de jeux. La connexion authentique en temps réel est le moteur d'une croissance significative et devrait sous-tendre le futur paysage des applications de médias sociaux.

FOCUS SUR BIGO LIVE :

Grâce au live streaming, les créateurs de contenu génèrent beaucoup de recettes ce qui alimente massivement la croissante de Bigo Live. On observe une tendance à dépenser plus facilement pour ses amis, ses relations et leur créativité via des achats in-app, et Bigo Live repose ainsi sur les interactions entre les utilisateurs et les live streamers. La clé de cette stratégie de monétisation est en fait l'économie des créateurs, les utilisateurs rémunérant les créateurs pour leur travail.

FOCUS SUR SNAPCHAT :

Les téléchargements de Snapchat à l'étranger ont augmenté de 45 % au cours des 12 derniers mois par rapport aux deux années précédentes. L'Asie, l'Amérique Latine et le Moyen-Orient ont connu une forte augmentation des téléchargements au cours des derniers mois. Ils ont augmenté de 190 % par rapport à l'année précédente. Le Pakistan, le Brésil et le Mexique figuraient parmi les cinq premiers marchés pour les téléchargements pendant cette période. L'accent mis par Snapchat sur le contenu vidéo, la RA et les créateurs est au cœur de son succès mondial.