29 juin 2021 à 07h34 par Philippe

76% des utilisateurs européens disent "aimer" leur smartphone

Crédit Photo : LG

HMD Global vient de publier les résultats de son étude mondiale sur la relation des utilisateurs à leur téléphone portable, l'évolution des usages et les évolutions souhaitées pour l'avenir. Réalisée en mars 2021, l'enquête a été réalisée auprès de 5750 personnes, dans 30 pays, dont plus de 2 000 en Europe.

L'étude révèle ainsi que l'utilisation des téléphones portables a explosé au cours de la dernière décennie (+84% d'utilisation au niveau européen ; 74% en France, selon les utilisateurs), que ceux-ci sont devenus de véritables assistants de vie, mais également les grandes évolutions souhaitées par les consommateurs, en matière de respect de l'environnement, de prix, ou encore de sécurité des données.

En moyenne, les utilisateurs français regardent leur téléphone 3 heures et 2 minutes par jour. 84% des sondés en France déclarent aimer leur portable (75% au niveau mondial), 50% l'utilisent comme agenda personnel, 53% pour les programmes de santé et d'entretien physique, et 39% des personnes interrogées en France déclarent faire plus confiance à leur téléphone qu'à leur propre mémoire.

L'étude fait également remonter plusieurs problématiques et souhaits des utilisateurs pour le futur : Pour une majorité des sondés, le prix des smartphones est trop élevé (pour 72% des européens et 73% des français). 76% des utilisateurs français et européens souhaiteraient également que leur smartphone ait une durée de vie plus longue et 56% des sondés européens (55% en France) disent faire des efforts pour acheter des produits plus respectueux de l'environnement.

La sécurité est également mise en lumière : 53% (48% en France) des utilisateurs disent avoir confiance en leur téléphone pour la sécurité de leurs données bancaires et de santé, 6 français sur 10 utilisent leur smartphone pour gérer leurs finances… mais ils sont 62% à redouter une arnaque en ligne et 16% à avoir déjà subi une arnaque.