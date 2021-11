18 novembre 2021 à 00h30 par Philippe

79,8 millions de cartes SIM en service en France au 30 septembre 2021

L'Arcep a publié son observatoire des services mobiles au troisième trimestre 2021.

Au 30 septembre 2021, le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) atteint 79,8 millions soit 735 000 cartes supplémentaires en un trimestre. La croissance est supérieure à celle relevée un an auparavant. Cette croissance trimestrielle est portée majoritairement par le marché post-payé mais pour la première fois en deux ans, elle est également portée par l'augmentation du nombre de cartes prépayées (+ 85 000 cartes au cours du trimestre).

En métropole, la part de marché des MVNO continue de reculer, suite aux acquisitions réalisées par les opérateurs de réseaux, pour s'établir à 8,9% (- 2,5 points en un an). Les MVNO représentent 6,9 millions des cartes SIM en service fin septembre 2021 en France métropolitaine.

Le nombre de numéros conservés progresse depuis un an (+ 8,9 % en un an). Cette croissance est corrélée à celle des ventes brutes réalisées au cours du trimestre : tous segments de marché confondus, le volume de ventes s'élève à 5,2 millions, soit + 210 000 en un an.

Sur le marché des entreprises, la croissance annuelle du nombre de cartes SIM est élevée : en moyenne + 6,5 % au cours des trois premiers trimestres de l'année 2021 (+ 5 % en moyenne 2020 et + 4 % de 2017 à 2019). Le nombre de cartes SIM utilisées par les entreprises atteint 10,2 millions à la fin du troisième trimestre 2021.

En outre-mer, la croissance du nombre de cartes SIM se poursuit (+ 22 000 cartes au cours du trimestre).