17 janvier 2022 à 00h15 par Philippe

8 salariés sur 10 souhaitent un téléphone IP plus écologique

83% des salariés français (cadres et employés) sont favorables aux terminaux IP réalisés en matériaux recyclés, moins de la moitié (43%) seraient prêts à payer un peu plus pour des produits fabriqués de manière plus durable.

Une enquête représentative a été réalisée du 8 au 15 novembre 2021 auprès d'un échantillon de 1937 personnes (cadres moyens, cadres supérieurs et employés). Elle avait pour but d'identifier l'opinion des utilisateurs de téléphones de bureau IP face à des terminaux plus écologiques, et à savoir si - face à une durabilité accrue - le marché serait prêt à une éventuelle augmentation de prix.

Quelle est la valeur de la durabilité ?

Sur les 1937 employés interrogés en Europe, 66 % en moyenne utilisent actuellement des téléphones filaires au bureau. Bien que chaque pays ait ses propres usages, l'enquête confirme que les téléphones d'entreprise ont toujours une part de marché élevée - même si de nouvelles pratiques de travail sont apparues suite à la pandémie.

Quelle proportion de l'effectif français est concernée par la thématique du développement durable, et quelle valeur lui attribuent-ils réellement ?

Un pourcentage étonnant de 83 % des utilisateurs de téléphones IP en France ont déclaré qu'ils donneraient la priorité à des terminaux dont les composants sont produits à partir de matériaux recyclés et sont d'avis que toutes les pièces supplémentaires (y compris la base et le combiné, par exemple) soient uniquement fabriquées à partir de ces matériaux.

Si toutes les personnes interrogées accordent une grande importance aux composants respectueux de l'environnement, on constate quelques fluctuations en comparant les pays entre eux. Par exemple, 88% des utilisateurs en Espagne étaient en faveur d'une durabilité accrue du matériel de bureau, contre 75% en Allemagne.Malgré ces fluctuations, le message est clair : la majorité des utilisateurs sont favorables à l'utilisation de matériaux recyclés pour les équipements auxiliaires.

Positive bien que modérée, est la réponse à une éventuelle augmentation du prix, bien que négligeable, pour l'utilisation de composants fabriqués à partir de matières premières recyclées.

Avec seulement 43 % des interviewés français d'accord pour une augmentation du prix de trois à cinq pour cent maximum, la France se situe sous la moyenne européenne (57 %), derrière l'Allemagne, où 66 % des utilisateurs accepteraient des prix plus élevés : la demande d'appareils plus écologiques augmente donc plus vite que la perception d'éventuelles complications liées aux processus de fabrication avec ce type de matériaux, impliquant - au début - des coûts supplémentaires aux fabricants.

Qu'en est-il de l'image des matériaux recyclés ?

17% des utilisateurs de téléphones IP d'entreprise en France ont déclaré qu'ils ne feraient pas confiance aux matériaux recyclés. Invités à préciser leur point de vue, 76 % ont déclaré qu'ils considéraient les matériaux recyclés comme moins stables et moins durables que les matières d'origine, et 24 % ont estimé que les matériaux recyclés étaient moins hygiéniques que les neufs.