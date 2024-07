22 juillet 2024 à 00h15 par La rédaction

81% des Français utilisent des appareils lorsqu'ils sont au lit

Une récente enquête menée par la société de cybersécurité NordVPN a révélé que 81 % des Français emportent leurs appareils au lit. La majorité des Français utilisent plus de trois appareils au lit.

Parmi les gadgets utilisés au lit, les Français donnent la priorité aux smartphones (86 %), suivis des téléviseurs (49 %) et des ordinateurs portables (35 %).

Faire défiler les réseaux sociaux et vérifier les e-mails - les principales activités des Français lorsqu'ils sont au lit

Alors que la plupart des Français (60%) parcourent les réseaux sociaux, 59 % consultent leurs e-mails et leurs messages lorsqu'ils sont au lit. Plus de la moitié des Français (51 %) regardent des films et programmes TV et 46 % regardent des vidéos ( de type YouTube).

Parmi les autres activités, les Français jouent à des jeux videos (42%), discutent avec leur famille et amis (39%), lisent ou écoutent les informations (32 %). Seuls 29% verifient les prévisions météorologiques, tandis que 28% font des achats en ligne.

Deux tiers des Français pensent qu'utiliser leurs appareils au lit nuit à la qualité de leur sommeil

La plupart des Français (81 %) utilisent des appareils au lit le soir ou la nuit. Il n'est donc pas surprenant que 65% d'entre eux pensent que les utiliser au lit nuit à la qualité de leur sommeil. Les émotions négatives peuvent également être causées par le fait que près d'un tiers des Français (31 %) surfent souvent sur le web ou font défiler des mauvaises nouvelles, en d'autres termes, ils font du "doomscrolling".

En outre, près de la moitié des Français estiment qu'ils perdent leur temps en scrollant au lit au lieu de dormir. Cependant, rares sont ceux qui prennent des mesures pour y remédier.

Un quart des Français utilisent le mode coucher/nuit

L'étude montre que seulement 25 % des Français utilisent le mode "coucher/ nuit". 39 % des Français estiment passer plus de temps que prévu avec leurs gadgets le soir, mais tout autant considèrent qu'ils gèrent bien leur temps et qu'ils passent autant de temps que prévu avec leurs appareils.