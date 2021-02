08 février 2021 à 06h00 par Philippe | 09 février 2021 à 06h23

81% des Français ont une mauvaise opinion des assurances mobiles

Acheter un smartphone de nos jours représente un certain budget. Et pour faire face à des déconvenues telles que la casse ou le vol, il est toujours recommandé de l'assurer. Une option proposée par les opérateurs, mais aussi par des entreprises françaises et internationales au moment de l'achat du téléphone. Malgré cela, les français semblent toujours réticents à l'idée de souscrire à une assurance pour leur mobile : manque de transparence, prix élevé ou encore résiliation trop compliquée ; assurer son téléphone devient rapidement une prise de tête.

Coverd, qui est une société d'assurance spécialisée dans la couverture de smartphone, a décidé de s'intéresser à ces nouveaux comportements et d'en tirer des conclusions. En effet, pourquoi les Français sont-ils si réticents ? Quels en sont les enseignements ?

Coverd met en exergue 3 infos révélatrices pour mieux comprendre ces nouveaux comportements.

Seulement 19,4% des Français ont une assurance mobile

Si on a l'obligation d'assurer certains objets de valeur tels qu'une maison ou une voiture, assurer son smartphone est toujours optionnel. Pourtant, aujourd'hui, les prix des smartphones dernier cri dépassent souvent les 1000 euros. Un vrai investissement pour cet objet qui nous accompagne tous les jours. Avec un tel tarif, casser son portable ou se le faire voler devient très vite contraignant.

Pourtant, d'après cette étude réalisée par Coverd auprès de sa communauté, 80,6% des Français n'auraient pas souhaité souscrire à une assurance mobile. Défiance ou manque d'informations de la part des assureurs, les résultats prouvent que les Français n'ont pas encore sauté le pas et ne sont pas prêts à le faire.

80,6% ont une opinion défavorable à l'assurance mobile

Les assureurs mobiles ont une mauvaise image dans l'opinion publique. En effet, selon cette étude réalisée par Coverd, seulement 19,4% des Français auraient une bonne opinion des assurances. Si 64,5% des Français pensent que le prix de ces assurances est trop élevé, ce n'est pas la seule remarque à adresser. 48,4% ont des difficultés à comprendre les limites de leur garantie, tandis que 41,9% trouvent que les offres sont trop peu transparentes. Une mauvaise réputation qui oblige les Français à jouer avec la chance et à préférer racheter un téléphone à prix plein plutôt que de faire confiance aux assureurs.