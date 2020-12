14 décembre 2020 à 05h00 par Philippe

81 % des Français pensent que la 5G facilitera le télétravail

Depuis l’annonce de son lancement en France, la 5G crée le débat entre les instances dirigeantes du pays, les associations de consommateurs et les associations écologistes. Mais qu’en est-il du point du point de vue des Français ? Selon une étude online menée par Celside Insurance avec Ipsos Digital Platform « Fast Facts » octobre 2020 sur un échantillon de 1000 répondants âgés de 18 à 54 ans, 75 % des Français concèdent que la 5G représente l’avenir et qu’elle améliorera leur quotidien (66 %). Pour 81 % des sondés, ce très haut débit facilitera le télétravail (parmi eux 40 % pensent que ça le facilitera même beaucoup). Pour autant, les Français sont seulement 31 % à penser augmenter leur temps passé sur leur smartphone.

Néanmoins, cette nouvelle technologie est aussi source d’inquiétude, puisqu’à date 67 % des Français pensent que la 5G est dangereuse pour l’environnement et nocive pour la santé (61 %).

Si 7 % ont déjà investi dans un portable compatible 5G, 65 % vont attendre que leur téléphone actuel soit cassé ou hors service.

Les trois principales raisons avancées par les Français sont : avoir une navigation et une connexion plus réactive (87 %), un meilleur réseau pour pouvoir téléphoner n’importe où (83 %), et pouvoir connecter tous ses appareils en même temps sans risquer la saturation du réseau (53 %).

En termes de budget, 90 % des Français dépenseraient entre 500 et 1000 euros (9 % de 1000 à 1500 euros), et 87 % seraient prêts à dépenser 5 à 10 euros plus chers pour un forfait 5G.

Pour protéger leur appareil, 28 % envisagent de l’assurer contre la perte ou le vol.

Un smartphone 5G sous le sapin ?

42 % seraient plutôt intéressés pour en recevoir un, et 23 % aimeraient bien. D’ailleurs, pour profiter des bonnes affaires sur les smartphones 5G, 11 % des Français pensent que le Black Friday est l’occasion parfaite pour s’en procurer un au meilleur prix et 19 %

prévoient d’en profiter uniquement s’ils trouvent une bonne affaire.

Mais quels sont les appareils qui les font le plus rêver parmi les nouveautés de fin d’année ? Dans le top 5 de leurs coups de coeur : l’iPhone 12 (35 %), le Samsung Galaxy Note 20 (26 %) et le Galaxy Z Fold (14 %). Ils sont suivis par le Huawei P40 (10 %) et le Xiaomi MI 10 T (8 %).

42 % des Français envisagent de faire recycler leur smartphone 4G pour en acheter un compatible 5G et 35 % envisagent de le vendre ou de le donner pour investir dans un smartphone compatible 5G.