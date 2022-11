08 novembre 2022 à 00h15 par Philippe

82 % des consommateurs envisagent l'achat après réception d'une alerte promotionnelle sur leur téléphone mobile

A l'approche du Black Friday, Esendex qui est l'un des leaders de la communication mobile en Europe, a mené analysant les mécanismes comportementaux des consommateurs face aux campagnes publicitaires réalisées par SMS, RCS, ou applications de messagerie mobile en mai 2022, auprès de 1 000 personnes en France.

Afin de se démarquer de la concurrence lors de cet événement commercial tant attendu, il est nécessaire de mener des campagnes de relances par SMS ou WhatsApp. En effet, plus de la moitié des sondés sont heureux de recevoir ces alertes par téléphone, bien plus que par e-mails. Une préférence qui s'explique par le côté plus humain du service, mais surtout pratique : c'est par téléphone que les consommateurs reçoivent le code permettant d'activer leur carte de paiement, et c'est le téléphone qui permet d'acheter n'importe où.

A l'approche du Black Friday, 80 % des Français attendent pour faire leurs achats

Importé des États-Unis, le Black Friday a su s'imposer comme LE rendez-vous phare des acheteurs européens. Preuve à l'appui : 80 % des utilisateurs limiteraient leurs dépenses jusqu'à un mois avant le Black Friday pour pouvoir dépenser spécifiquement ce jour-là… Impossible donc de faire l'impasse sur cette période cruciale dans une stratégie marketing. En effet, près de la moitié des sondés déclarent être prêts à s'inscrire pour recevoir des SMS à cette occasion, tandis que 49 % affirment être disposés à recevoir une alerte relative au Black Friday via WhatsApp.

Avec l'essor des dispositifs mobiles lors des actions d'achats, il est stratégique de se tourner vers la communication des ventes du Black Friday par SMS. 55 % des personnes interrogées déclarent en effet être ravies de recevoir les informations de leurs marques préférées concernant le Black Friday jusqu'à deux semaines avant la date de l'événement. Certaines affirment même être satisfaites de recevoir des messages promotionnels jusqu'à un mois à l'avance.

Le temps de réactivité du service client : un facteur critique dans la décision d'achat

Dans notre monde connecté en permanence, nombreux sont les clients à attendre un service réactif. L'étude menée par Esendex démontre que 33 % des clients espèrent recevoir une réponse entre 1 à 5 heures et 19 % attendent une réponse dans l'heure qui suit. De plus, les répondants ont affirmé ne pas vouloir naviguer entre l'e-mail (72 %), le chat sur un site Web (34 %), un centre d'appel (30 %), les messages WhatsApp ou SMS.