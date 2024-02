23 janvier 2024 à 00h15 par La rédaction | 04 février 2024 à 11h08

83,2 millions de cartes SIM sont en service en France fin septembre 2023

L'Arcep a publié son observatoire des marchés télécoms au 3ème trimestre 2023. En ce qui concerne la téléphonie mobile, l’augmentation du nombre de cartes SIM en service, portée uniquement par le segment des forfaits, ralentit depuis la fin de l’année 2022.

La croissance du nombre d’abonnements post-payés n’a jamais été aussi faible : + 1,1 million en un an ce trimestre contre+ 2,5 millions un an auparavant. Parallèlement, le nombre de cartes prépayées (7,3 millions ce trimestre) diminue presque continûment depuis plus de dix ans, et de - 400 000 en un an ce trimestre. Au total, 83,2 millions de cartes SIM sont en service en France fin septembre 2023, dont plus de neuf cartes sur dix sont des forfaits (75,9 millions).

En outre, les utilisateurs des réseaux mobiles sont toujours plus nombreux sur les réseaux 5G. Le nombre d’utilisateurs actifs progresse de plus d’un million par trimestre depuis le lancement commercial de la 5G en 2021. Le nombre d’utilisateurs actifs sur les réseaux 5G atteint 12,4 millions au troisième trimestre 2023, soit 15 % du nombre total de cartes SIM. Parallèlement, la croissance du nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G s’affaiblit : + 5 % en un an depuis le début de l’année 2023 après + 7 % en 2022 et + 10 % sur la période 2020-2021. Cependant, plus de huit cartes SIM sur dix ont été actives sur les réseaux 4G au cours du troisième trimestre 2023.Alors que la consommation de données sur les réseaux mobiles progresse encore, la consommation vocale depuis les réseaux fixes et mobiles diminue.

Le trafic de données consommées sur les réseaux mobiles s’élève à 3,4 exaoctets ce trimestre. La croissance du trafic mobile reste élevée, même si elle tend à se réduire depuis le début de l’année 2023 (+ 18 % en un an, soit - 10 points en un an). Le trafic par client actif 4G s’élève à 15,9 Go par mois, soit + 1,3 Go par abonné en un an. Depuis l’étranger, l’usage de données progresse à nouveau depuis plus de deux ans (+ 26 % en un an ce trimestre après + 61 % en moyenne sur l’année 2022). La consommation de données en roaming out s’élève à environ 130 000 téraoctets, un niveau identique au trafic consommé par les clients des opérateurs étrangers lors de leur séjour en France.

Sur les réseaux mobiles, depuis l’augmentation inédite de + 41 minutes par an et par carte SIM en 2020, la consommation mensuelle moyenne de communications vocales diminue progressivement jusqu’à atteindre ce trimestre un niveau équivalent à celui observé en 2019, soit de 3h14 par mois. Sur 46,3 milliards de minutes émises depuis les terminaux mobiles, 6 % l’ont été en voix sur Wi-Fi, unservice disponible chez les opérateurs depuis plus de deux ans, utilisé pour améliorer la couverture téléphonique mobile au sein des bâtiments. La croissance de la consommation vocale en voix sur Wi-Fi s’élève à + 26 % en un an au troisième trimestre 2023, tandis que la consommation vocale totale depuis les réseaux mobiles se contracte de - 3 % en un an.

Enfin, l’usage de SMS continue de diminuer, à un rythme proche, depuis un an, des années qui ont précédé la crise sanitaire, compris entre - 6 % et - 10 % par an. La consommation moyenne de SMS par abonné s’élève à 104 SMS par mois, soit - 12 SMS en un an.