28 juin 2021 à 06h15 par Philippe | 28 juin 2021 à 10h49

83 % de français ne se voient pas passer une journée entière sans leur smartphone

Du fait de la démultiplication de ses usages, le smartphone est devenu un compagnon indispensable pour beaucoup de Français. Être injoignable pendant plusieurs heures peut se révéler être une véritable source de stress, voire d'angoisse. Ainsi, l'autonomie de la batterie s'avère essentielle pour accompagner tout un chacun tout au long de la journée.

Selon une étude Toluna Start pour Wiko réalisée au mois de mai 2021 sur un panel de 1 050 hommes et femmes âgés entre 18 et 45 ans, 83 % ne se voient pas passer une journée entière sans leur smartphone. Et parmi eux, 38 % estiment même que la journée est gâchée quand 45 % espèrent trouver une solution rapidement pour recharger leur téléphone et répondre plus tard à leurs messages. Seuls 13 % avouent qu'une petite détox ne fait jamais de mal.

Lorsque la batterie de leur smartphone diminue, les Français ne manquent pas d'imagination pour trouver des endroits parfois incongrus où la recharger. Si 26 % d'entre eux ont déjà profité d'une consultation médicale pour faire grimper le pourcentage de leur batterie, 45 % ont utilisé les bornes de recharge situées dans la rue ou aux arrêts de bus, et 32 % se sont enfermés dans les toilettes d'un train. Et plus surprenant, 38 % des Français n'ont pas hésité à se rendre chez une personne qu'ils ne connaissaient pas pour effectuer cette précieuse manœuvre !

Certaines situations peuvent être plus énervantes ou plus compliquées à gérer. Sans surprise, 65 % des Français n'aimeraient pas que la batterie de leur smartphone les lâche lorsqu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin de leur GPS, 50 % sont angoissés à l'idée que cela se produise lors d'un appel professionnel, et 32 % alors qu'ils immortalisent un moment en famille ou entre amis. C'est également le cas dans d'autres situations plus amusantes ou cocasses : avant un " date " (19 %), en pleine partie de jeu vidéo (12 %), avant le dénouement d'un film ou d'une série (13 %), ou encore avant un accouchement (23 %).

Les Français ne manquent pas non plus de ressources pour économiser la batterie de leur smartphone. Si 37 % d'entre eux disposent d'une batterie externe, ils utilisent également toutes les astuces mises à leur disposition pour optimiser l'autonomie de leur téléphone comme fermer une ou plusieurs applications (19 %), mettre leur smartphone en mode avion (12 %), désactiver le Bluetooth ou le wifi (respectivement 9 %), ou encore éteindre leur smartphone 1 heure ou 2 (9 %). Ils sont même 5 % à avoir un portable de rechange en cas de besoin.