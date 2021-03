24 mars 2021 à 06h00 par Philippe

95% des Français de plus de 12 ans possèdent un téléphone mobile

Selon le Credoc, 95% des Français de plus de 12 ans possèdent un téléphone mobile. Ce sont ainsi 17,4 millions de téléphones neufs qui sont vendus chaque année (source : GFK, 2020). Mais que deviennent ensuite tous ces appareils ? Sachant qu'ils sont renouvelés tous les 23 mois en moyenne, cela représente une quantité impressionnante de téléphones inutilisés... Heureusement, parce qu'ils ont de plus en plus conscience des enjeux environnementaux, nos concitoyens commencent à modifier leurs habitudes de consommation et de nouvelles tendances émergentes.

A l'occasion de la Journée Mondiale du Recyclage, qui se déroulera le 18 mars 2021, e-Recycle, qui est spécialisé dans la reprise et la revente de produits high tech d'occasion (smartphones, tablettes, MacBooks), a dévoilé une infographie sur la seconde vie des téléphones portables en France.

Plus de 6 Français sur 10 changent leur téléphone... même s'ils fonctionnent

Un constat s'impose : nous produisons et consommons toujours plus de téléphones. En 2020, ce sont 1,2 milliard de smartphones qui ont été vendus dans le monde. En France, 57 millions sont en usage, dont 81% de smartphones. C'est aussi un poste de dépense important.

Ainsi, ils sont 65% à remplacer leur téléphone même s'il fonctionne encore... en investissant 420€ en moyenne. Les raisons de ce changement ? Pour 37% de nos compatriotes, cet achat est davantage dicté par une envie plutôt que par un besoin : 21% souhaitent acquérir un téléphone plus moderne, 16% désirent simplement changer.

Mais alors que deviennent tous ces appareils ? Près d'un sur deux (45%) sont conservés par leur propriétaire notamment pour être utilisés en cas de besoin (34%), donnés à un proche (23%) ou gardés jusqu'à la panne (21%).

Une surconsommation qui a un réel impact sur la planète

Plus on achète de mobiles, plus on les jette, plus on pollue... 350 000 sont ainsi mis à la poubelle chaque jour dans le monde, ce qui représente 127 millions d'appareils chaque année. Les conséquences sur l'environnement sont désastreuses :

- 2129 tonnes de déchets de téléphones sont collectées chaque année en France ;

- 70 kg de matières premières sont nécessaires pour fabriquer un seul téléphone ;

- l'empreinte carbone des smartphones en France en 2019 est équivalente à 1,57 millions de tonnes de CO2 soit 13% de l'empreinte totale des appareils numériques.

Le marché de la seconde main en pleine croissance

Le marché de l'occasion progresse ces dernières années. 225 millions de smartphones de seconde main ont été vendus en 2020 dans le monde et ce chiffre devrait atteindre 351 millions en 2024. En France, 20,5 millions des téléphones en activité sont d'occasion et un smartphone sur 10 est acheté reconditionné. Avec l'arrivée imminente de la 5G, beaucoup de téléphones vont être remplacés. Cette progression est donc de bon augure pour limiter l'impact écologique d'un renouvellement massif au niveau national.

Le recyclage des téléphones a le vent en poupe...

Le grand enseignement est la démocratisation du recyclage, qui devient un réflexe pour nombre de Français. Notre pays occupe d'ailleurs la 3ème place au niveau européen, avec 1618 tonnes de téléphones recyclés, ce sont ainsi 76% des portables qui ont une seconde vie. D'ailleurs, la composition des smartphones s'est aussi améliorée : désormais, 78,2% d'un smartphone ou mobile est recyclable, contre 73,7% en 2016.

Non seulement les smartphones ne sont pas recyclés à 100%, mais la matière recyclée sert rarement à fabriquer un nouveau téléphone. Ainsi, le plastique n'est récupéré qu'en partie et souvent réutilisé dans l'automobile. Les métaux ferreux comme l'acier sont réutilisés dans la construction, et seuls les 2,4% de cuivres et d'aluminiums sont entièrement récupérés pour servir ensuite dans l'industrie automobile ou la fabrication de câbles.