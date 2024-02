23 février 2024 à 00h15 par La rédaction

97 % des enfants sont exposés aux écrans pendant les vacances d'hiver

Lors de sa conférence de presse du 16 janvier 2024 Emmanuel Macron a fait du contrôle des écrans et de leur utilisation un élément central de son propos sur l'éducation et a fait appel pour ce faire à une commission d'experts.

La société tonies France, spécialisée dans la création et la distribution de solutions audio éducatives et divertissantes pour les enfants, a souhaité faire un état des lieux en interrogeant 1030 parents français à la veille des vacances de février.

L'objectif est de savoir comment les parents gèrent l'utilisation des écrans pendant les vacances d'hiver. L'étude a été réalisée par Opinionway pour la société tonies auprès de 1030 personnes, représentatives de la population française de parents d'enfants âgés de 3 à 10 ans du 16 au 24 janvier 2024.

74 % des parents estiment avoir trouvé le bon équilibre en matière de gestion des écrans pendant leurs vacances en étant justes ou cools

Les écrans exercent une forte attraction sur les plus jeunes : 90% des parents interrogés rapportent que leurs enfants âgés de 3 à 10 ans sont quotidiennement exposés aux écrans tout au long de l'année et seulement 2% des parents indiquent que leurs enfants ne sont pas particulièrement intéressés par les écrans.

La majorité des parents ont le sentiment d'avoir une attitude positive : la moitié d'entre eux a le sentiment d'avoir trouvé le bon équilibre et d'être " justes " avec leurs enfants (48%) et un quart des parents se qualifie de " cool " (26%).

Les plus jeunes parents (âgés de moins de 30 ans), issus de la génération des millenials, apparaissent davantage sensibilisés aux risques des écrans chez les plus petits : ils sont 30% à s'avouer " stricts " voire " autoritaires ", soit deux fois plus que les parents âgés de 40 ans et plus (17%). C'est aussi davantage le cas des parents d'enfants âgés de 3 à 5 ans (22%) par rapport aux parents d'enfants de 9 à 10 ans (16%).

97 % des enfants sont exposés aux écrans pendant les vacances d'hiver avec un temps d'exposition moyen de 1h et 56 mn/jour

En période scolaire, le temps passé sur les écrans se veut maîtrisé par les parents. En moyenne, le temps passé devant les écrans par leurs enfants, pendant la période scolaire serait de 1h et 17 minutes. Mais pendant les vacances, les parents constatent une forte inflation du temps que leurs enfants passent devant les écrans : lors des congés d'été, 97% des parents déclarent que leur progéniture est exposée aux écrans dont 76 % au moins 1 heure par jour.

Le bilan est encore plus alarmant s'agissant des vacances d'hiver : 97% des parents déclarent que leur progéniture est exposée aux écrans (visionnage de télévision, tablette ou smartphone) dont 83 % au moins 1 heure par jour. Le temps moyen d'exposition pendant les vacances de février est de près de 2h par jour (1h et 56 mn). Pour près de la moitié des parents, il s'agit même de plus de 2h d'écrans quotidiennement (47%).

On passe ainsi à une moyenne de 1h56 mn d'écrans chaque jour pour les 3-10 ans, selon leurs parents, pendant les vacances d'hiver, soit 39 minutes de plus qu'en temps normal (ce qui équivaut à une hausse de 51% !) et de 8 minutes de plus que pendant les congés estivaux.

Une situation qui n'est pas satisfaisante pour 78 % des parents

Cette situation n'est pas du tout satisfaisante pour la plupart des parents : 78% aimeraient que leurs enfants passent moins de temps sur les écrans pendant les vacances. Pour cause, les craintes de répercussions en matière de développement cognitif de leurs chères têtes blondes sont fortes : 70% ont peur que leurs enfants soient affectés par le temps qu'ils passent devant les écrans pendant ces nombreux moments de temps libre.

Les astuces habituellement mises en place

83 % des parents font appel à des activités alternatives pour limiter le temps d'écran pendant les vacances d'hiver et 68 % essaient d'instaurer des règles…

Pour limiter le temps d'écran de leurs enfants en vacances, les activités alternatives sont la solution préférée des parents (83%) : ils organisent notamment des activités en famille comme les jeux de société, des sorties au musée, des spectacles, etc. (74%), mais ils les inscrivent aussi à des activités individuelles (38%) ou bien ils ont recours à des solutions audio comme les conteuses ou les livres audio (25%).

En complément, ils instaurent (ou tentent d'instaurer tant bien que mal) des règles sur l'utilisation des écrans (68%) : un parent sur deux a fixé un nombre d'heures maximum sur les écrans (52%), près d'un parent sur trois a recours au contrôle parental (29%) et un parent sur quatre passe par des interdictions d'écrans (24%).

Par ailleurs, 39% essaient de donner le bon exemple en évitant eux-mêmes de passer du temps sur les écrans. Au contraire, 24% ne cherchent pas à gérer le temps que leurs enfants passent sur les écrans et les laissent s'autonomiser.

Les activités en famille sont privilégiées par les mères (78% vs 66% des pères) alors que les pères sont plus nombreux à fixer des règles (76% vs 64%) ou à opter pour des activités individuelles (43% vs 36%) ainsi que des solutions audio (29% vs 22%).

Plus largement, les solutions audio comme les conteuses d'histoires sont plébiscitées par les jeunes parents (35% des moins de 30 ans), par ceux ayant des enfants de 3 à 5 ans à 29%, par ceux notamment une fille de 3 à 5 ans à 31%... 44% des parents qui réussissent à ne pas exposer leurs enfants à des écrans pendant la période scolaire ont recours aux solutions audio pendant les vacances.

… mais la majorité (59 %) est confrontée à des enfants qui préfèrent être sur les écrans à l'intérieur plutôt que de jouer à l'extérieur pendant les vacances de février

Les vacances de février sont celles qui sont le plus compliquées pour inciter les enfants à sortir jouer dehors. En effet, pour ceux qui n'ont pas la chance de partir ni d'aller au centre de loisirs, rester jouer au chaud dans sa chambre ou son salon apparaît comme l'occupation la plus privilégiée pour les chers petits. Que ce soit avec ses parents, ses grands-parents ou sa nounou, rester chez soi et jouer à l'intérieur est l'activité préférée des enfants selon 59% des parents.

Les projets pour les vacances d'hiver des enfants en 2024

68 % des parents déclarent que leurs enfants resteront à domicile ou chez un membre de leur famille pendant les vacances de février.

Sortir les enfants de leur environnement habituel peut aider à les garder loin des écrans. Cette année, 24% seulement des parents indiquent que leurs enfants iront dans un centre de loisirs, 18% au ski, 12% à la campagne, 8% en colonie de vacances.

Mais 68% des parents nous disent surtout qu'ils resteront dans le cadre familial, notamment chez les grands-parents (28%), soit qu'ils resteront à domicile, un parent sur quatre n'ayant rien prévu (27%)… Des figures " d'autorité " qui peuvent manquer de temps ou se montrer quelque peu laxistes en matière de gestion des écrans avec les enfants.

Le niveau de préparation des parents grandit à l'approche des vacances des vacances d'hiver : elles commenceront dès le 10 février pour la Zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) et 78% des parents qui habitent dans cette zone ont un plan pour leurs enfants. Viennent ensuite les parents de la Zone A (73%) et enfin les parents de la zone B (68%) qui auront deux semaines de plus pour organiser quelque chose.

Mais la possibilité de partir en vacances dépend aussi beaucoup de la situation financière de la famille : 76% des parents dont le foyer gagne plus de 2000€ par mois ont prévu un séjour pour ces vacances, contre 63% de ceux dont les revenus sont inférieurs à 2000€ par mois.

Les activités envisagées sont : des jeux de société pour 76 %, des activités manuelles pour 68 %, cuisiner pour 60 %, lire un livre 'papier' pour 48 % ou écouter une boîte à histoires pour 23 %

Si la météo vient limiter les sorties pendant les prochaines vacances scolaires, les parents ou grands-parents devront trouver des activités d'intérieur pour occuper les enfants. Les 4 principales activités que les parents envisagent sont les jeux de société (76%), les activités manuelles (68%), la cuisine (60%) et la lecture de livres au format papier (48%).

Si ces activités n'impliquent pas d'écran, elles peuvent nécessiter une surveillance voire une participation active des adultes, surtout avec les plus jeunes. Ils prévoient aussi de les pousser vers des activités où ils peuvent être autonomes, comme écouter de la musique (42%) ou des histoires sur une conteuse ou une boîte à histoires (23%).

Les écrans seront à nouveau bien présents dans le quotidien des petits vacanciers : 55% des parents suggèreront à leurs enfants des activités sur écran, comme regarder des dessins animés ou des émissions pour enfants (43%), jouer sur ordinateur, tablette ou smartphone (20%) ou lire sur une tablette ou une liseuse (7%).

Face à l'omniprésence des écrans, les trois-quarts des parents (75%) voudraient disposer de soutions simples et efficaces pour limiter le temps passé dessus par leurs enfants en vacances.

Le format audio apparait pour les parents comme une alternative intéressante pour captiver les enfants sans les laisser devant un écran. Les boîtes à histoires, ou conteuses d'histoires, sont par exemple des jouets électroniques sans écran, qui permettent d'écouter des histoires ou de la musique : 41% des possesseurs inciteront leurs enfants à l'utiliser pendant les prochaines vacances.

Conclusion

Les vacances d'hiver sont propices à l'augmentation du temps passé devant des écrans pour les enfants : près d'un parent sur deux reconnait que ses enfants passent plus de 2h par jour devant un écran à cette période.

Ce temps passé sur les écrans s'explique par une difficulté à mettre en place des règles concernant les écrans pendant les vacances. Plusieurs obstacles peuvent venir compliquer la situation : des grands-parents n'osant pas dire non à leurs petits-enfants, le manque de temps pour leur proposer d'autres activités et l'opposition des enfants eux-mêmes qui préfèrent souvent être sur des écrans à l'intérieur au lieu d'aller jouer dehors pendant les vacances d'hiver.

Pourtant les parents ne s'y montrent pas favorables et aimeraient que leurs enfants consacrent moins de temps aux écrans pendant les vacances, d'autant plus qu'ils s'inquiètent des conséquences de cette exposition prolongée.

Aujourd'hui, les parents sont à la recherche de solutions simples et efficaces pour limiter le temps d'écran de leurs enfants en vacances. Les activités d'intérieur qu'ils proposent ou aimeraient proposer à leurs enfants impliquent souvent la participation d'un adulte (jeux de société, activités manuelles, cuisine), surtout avec les plus petits. Les conteuses et les boîtes à histoire, qui ont trouvé leur place dans les boites à jouets d'un grand nombre d'enfants, peuvent être une alternative : les enfants peuvent les utiliser en toute autonomie pour se faire raconter des histoires qui les captivent loin des écrans.