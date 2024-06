12 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Abyx Fit Saturn 4 : une montre connectée stylée et abordable à la conquête des jeunes

Abyx Fit qui a pour objectif de séduire le marché des jeunes, lance une nouvelle montre connectée très abordable : la Saturn 4.

Au design soigné, cette nouvelle montre est composée d'un boîtier en alliage de zinc, de la certification IP68. Son écran AMOLED HD de 1,52 pouces offre une résolution de 360 x 360 pixels.

La molette placée sur le côté droit de la montre permet de naviguer dans les menus. Grâce à sa fonctionnalité d'appel Bluetooth, il est possible de passer et de recevoir des appels. Plus de 100 sonneries sont disponibles.

Elle est munie d'un processeur Realtek. Son autonomie est minimum de 20 jours. La charge peut aussi se faire par induction.

Avec plus de 100 modes sportifs disponibles, la montre Abyx Fit Saturne 4 vous accompagne dans les activités physiques, que ce soit la course à pied, la natation, le vélo ou le yoga. De plus, elle offre plus de 100 cadrans en ligne pour personnaliser.

Grâce à ses capacités de suivi de la santé, il est possible de surveiller en temps réel votre fréquence cardiaque, votre tension artérielle, votre taux d'oxygène dans le sang et même votre sommeil

La montre Abyx Fit Saturn 4 est disponible en noir au prix de 49,99€ chez Auchan, Leclerc, Cora et Amazon.