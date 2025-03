12 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Acer Iconia Tab P11 : une tablette familiale performante à un prix abordable

Les tablettes sont devenues des outils essentiels pour de nombreuses familles. Acer répond à cette demande avec l'Iconia Tab P11, une tablette polyvalente conçue pour s'adapter aux besoins de chaque membre du foyer.

L'Iconia Tab P11 est dotée d'un écran de 11 pouces avec une résolution 2K WUXGA (2000 x 1200).

Sous Android 14, son processeur MediaTek Helio G99 octa-core et de 8 Go de RAM garantit une utilisation sans ralentissement, même lors de l'exécution de multiples applications simultanément. Son espace de stockage de 128 Go, extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD, permet de conserver une grande quantité d'applications, de photos et de vidéos sans souci d'espace.

Grâce à sa batterie de 8000 mAh, cette tablette offre jusqu'à 13 heures de lecture vidéo. De plus, la technologie de charge rapide USB Power Delivery 2.0 permet de recharger l'appareil rapidement.

La caméra arrière est 13 mégapixels complétée d’un flash et d’un autofocus. Celle à l’avant est de 5 mégapixels.

Design et connectivité de l'Acer Iconia Tab P11

L'Iconia Tab P11 dispose de quatre haut-parleurs stéréo et de deux microphones intégrés, offrant une qualité sonore immersive pour le visionnage de vidéos ou les appels en visioconférence. Elle est également équipée du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2, d'un port USB-C pour le transfert de données et la recharge, ainsi que d'une prise jack pour l'utilisation d'un casque audio filaire.

Avec son châssis en alliage d'aluminium, l'Iconia Tab P11 présente un design élégant tout en étant légère, pesant seulement 550 grammes et mesurant 8,1 mm d'épaisseur. Cette conception facilite son utilisation à la maison ou en déplacement, répondant aux besoins de chaque membre de la famille.

Une housse de protection est fournie en standard et protège parfaitement la tablette, à l’avant et à l’arrière, avec des renforts au niveau des quatre coins. De plus, elle sert de support, très pratique pour regarder confortablement ses films ou séries.

En somme, l'Iconia Tab P11 d'Acer se positionne comme une tablette familiale polyvalente, combinant performance, qualité d'affichage et autonomie, le tout dans un design soigné.

Prix et disponibilité

La tablette Acer Iconia TAB P11 est disponible à partir de 229 avec sa housse de protection.