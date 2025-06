04 juin 2025 à 00h00 par La rédaction | 10 juin 2025 à 06h09

Achetez l'iPhone 15 en toute sérénité grâce aux services exclusifs de Pixmania

Lors de sa sortie, l’iPhone 15 a hérité de nombreuses caractéristiques haut de gamme auparavant réservées aux modèles Pro. Ce nouveau modèle se distingue par un juste équilibre entre innovations technologiques et qualité de conception.

La grande nouveauté pour un modèle non-Pro est l’intégration de la Dynamic Island. Cette zone interactive en haut de l’écran, qui remplace l'encoche classique, permet d'afficher des informations en direct. L’iPhone 15 est propulsé par la puce A16 Bionic, introduite sur les iPhone 14 Pro.

Côté photo, il intègre un capteur principal de 48 Mpx. L’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces a une luminosité HDR jusqu’à 1 600 nits et une luminosité extérieure maximale de 2 000 nits, soit deux fois plus que l’iPhone 14.

L’iPhone 15 est surtout le modèle qui a abandonné le port Lightning au profit du port USB-C universel.

L'iPhone 15 à prix avantageux et en plusieurs fois : découvrez l’offre Pixmania

Sur Pixmania, la marketplace dédiée aux produits high-tech neufs et reconditionnés, l’iPhone 15 avec paiement en plusieurs fois est désormais accessible à un prix très avantageux.

Relancé par ses fondateurs historiques en 2022, il faut savoir que Pixmania s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable pour l’achat de smartphones, en particulier ceux de la marque Apple. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max : tous les modèles de la série sont disponibles avec de nombreux avantages exclusifs.

Pourquoi acheter l’iPhone 15 sur Pixmania : tous les avantages

Paiement en 3 à 36 fois

Pixmania facilite l’acquisition de votre iPhone 15 en vous proposant des solutions de financement souples. Grâce à ses offres de paiement en 3, 4, ou jusqu’à 36 mensualités, vous avez la possibilité d’étaler le coût de votre achat sans pression. Une opportunité idéale pour profiter d’un smartphone premium tout en maîtrisant votre budget.

Reprise avantageuse de votre ancien smartphone

Vous possédez un ancien téléphone ? Pixmania vous permet de le faire reprendre facilement. Mieux encore, avec l’offre double reprise, vous pouvez bénéficier d’une valeur de rachat augmentée sur certains modèles. Cette somme est directement déduite de votre financement, ce qui réduit significativement vos mensualités.

Des produits certifiés et testés

Que vous optiez pour un modèle neuf ou reconditionné, tous les iPhone 15 vendus sur Pixmania sont certifiés et proviennent de vendeurs approuvés. Les produits sont testés rigoureusement pour garantir leur parfait fonctionnement, et répondent aux standards Apple européens en termes de compatibilité et de qualité.

Livraison rapide et gratuite

Toutes les commandes passées sur Pixmania bénéficient d’une livraison gratuite, généralement assurée en 48 à 72 heures. Le suivi est systématique, et les vendeurs présents sur la plateforme sont certifiés, garantissant un service fiable de bout en bout.

Garantie de 24 mois

Les iPhone 15 disponibles sur Pixmania sont couverts par une garantie complète de 24 mois. Cette couverture vous protège contre les défauts techniques ou les pannes, vous offrant une tranquillité d’esprit comparable à celle d’un achat en boutique officielle.

Services exclusifs Pixcare & Pixtrade

Pixmania propose également des services complémentaires pour aller plus loin dans la sérénité :

Pixcare : une extension de garantie jusqu’à 3 ans, incluant la prise en charge des casses accidentelles, de l’oxydation, du vol, et même un remplacement gratuit de la batterie.

Pixtrade : une plateforme intégrée pour revendre vos anciens appareils, même endommagés, avec un diagnostic gratuit et un paiement rapide.

La plateforme réunit tout ce que l’on peut attendre d’un spécialiste du high-tech : des produits certifiés, des options de financement souples, des services de reprise avantageux et une logistique rapide.

Que vous choisissiez un modèle neuf ou reconditionné, vous profitez d’une offre transparente, accompagnée de garanties solides et de services dédiés.