30 juin 2021 à 08h39 par Philippe

Addmin, une application qui automatise et simplifie la gestion de ses documents administratifs

De nombreuses applications permettent de numériser et stocker les documents, mais il est difficile de savoir si les données sont en sécurité et respectent la politique de confidentialité en vigueur.

Addmin est une application qui a pour but d'automatiser son administration personnelle en simplifiant la centralisation, le traitement et le classement de tous les documents les plus importants avec une solution numérique et confidentielle sur un Cloud privé, selon les normes de confidentialité les plus strictes (RGPD).

Comment fonctionne l'application ?

Le scanner mobile permet de numériser le courrier, les reçus ou encore les tickets de caisse. Il est également possible d'importer depuis d'autres plateformes et de faire suivre ses e-mails importants et leurs pièces jointes PDF grâce à une adresse e-mail Addmin. Cette application multiplateformes permet de gérer les documents sur téléphone ou sur ordinateur.

Avec Addmin, c'est la fin du papier car toutes les tâches peuvent être effectuées en ligne. Leur traitement est d'ailleurs simplifié car Addmin apprend et automatise les tâches répétitives afin de faire gagner du temps.

L'application suggère et crée automatiquement des dossiers selon les documents à classer. À tout moment, il est possible de suivre les tâches à faire et les échéances importantes. Le partage des documents est sécurisé ; il est possible de contrôler les droits d'accès facilement. A l'avenir, il sera également possible d'envoyer des informations de paiement à son e-banking et ainsi de garder le contrôle sur ses virements.



L'application est disponible sur l'App Store et le Google Play.