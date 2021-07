05 juillet 2021 à 07h32 par Philippe

Alcatel 1 : un smartphone avec un écran de 5 pouces sous Android Go à moins de 60 euros

A l'occasion du MWC 2021, TCL a présenté l'Alcatel 1, un smartphone à prix très réduit avec un petit écran de 5 pouces (480 x 960 pixels) au ratio 18:9. Le smartphone comprend une fonction Smart Manager qui optimise la puissance. Alimenté par un chipset Quad-core, l'Alcatel fonctionne sous Android 11 (Edition Go). Sa mémoire RAM est de 1GB et sa mémoire interne est de 16GB. La mémoire peut être étendue à 32 Go via une carte mémoire.

Côté esthétique, l'Alcatel 1 profite d'un cadre arrondi. Sa texture à l'arrière offre une surface antidérapante et anti-empreintes avec un effet de lumière réfléchissante. Il mesure 137,6 x 65,7 x 9,9 mm et pèse 134 grammes.

Son capteur photo arrière est de 5 mégapixels et celui à l'avant est de 2 mégapixels. Lorsque vous prenez une photo, la détection de visage permet de garder le focus sur vous et vos amis. Le mode " Confort des Yeux " filtre la lumière bleue émise par l'écran, afin de réduire la fatigue oculaire.

L'Alcatel 1 dispose d'une batterie longue durée de 2000 mAh. Il sera disponible au prix de 59€ à partir du mois d'août en 2 coloris : Volcano Black ou AI Aqua.