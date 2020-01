29 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

Alcatel 1S (2020), un smartphone d'entrée de gamme avec une triple caméra

TCL Communication démarre la nouvelle année avec le lancement et la sortie de l'Alcatel 1S (2020) annoncé au CES 2020.

Ce modèle d'entrée de gamme est pourvu d'une triple caméra arrière de 13MP + 5MP + 2MP. La caméra de 13MP s'appuie également sur la détection de 22 types de scène et ajuste automatiquement ses réglages lors de la prise de photos. La caméra 5MP dispose de la fonction bokeh pour le mode portrait. Quant à la caméra macro 2MP, elle est destinée à capturer les détails.

Ce smartphone est également équipé d'un bouton dédié à Google Assistant afin de réaliser des tâches plus rapidement. L'Alcatel 1S est doté d'un processeur Octa-Core, d'une mémoire de 32 Go + 3 Go et d'une batterie de 4000 mAh. Son écran HD+ Vast est de 6,22 pouces. L'Alcatel 1S (2020) intègre également le design épuré S-curve et un verre 2.5D pour une finition brillante et légère.

Il est disponible au prix de 99 euros, en Agate Green et Power Gray.