Alerte iPhone : Apple met en garde contre le vol d'identifiants Apple

L'iPhone est devenu une cible privilégiée pour les cybercriminels. Une nouvelle campagne de smishing vise les utilisateurs d'iPhone, les incitant à divulguer leurs identifiants Apple aux pirates.

Apple a donc envoyé des alertes à des utilisateurs d'iPhone dans le monde entier à travers 98 pays pour les avertir qu'ils pourraient être la cible de logiciels espions. Ces attaques sophistiquées, également appelées "logiciels espions mercenaires", visent à obtenir des informations sensibles en piratant les appareils à distance.

Une arnaque ciblant les utilisateurs d'iCloud sévit actuellement aux États-Unis. Des messages SMS trompeurs incitent les victimes à se connecter à iCloud en prétendant que leur compte est menacé ou que leur service Apple va être suspendu.

En cliquant sur le lien fourni dans le SMS, vous serez redirigé vers une fausse page iCloud qui ressemble à s'y méprendre au site officiel. Si vous entrez vos identifiants de connexion, les pirates les captureront et pourront ensuite accéder à vos données personnelles, y compris vos mots de passe bancaires.

Si les attaques par SMS, ou "smishing", ne sont malheureusement pas nouvelles, la communication officielle d'Apple sur ce sujet met en lumière l'ampleur croissante des cybermenaces. En effet, ces derniers mois, les tentatives de piratage et d'arnaques par SMS et appels malveillants ont explosé, sans que l'on semble pouvoir les freiner.

Apple lutte contre les logiciels espions mercenaires depuis 2021

Depuis 2021, Apple met en garde ses utilisateurs contre des attaques par des logiciels espions mercenaires, comme le tristement célèbre Pegasus. Ces alertes, envoyées par e-mail et iMessage, visent à informer les utilisateurs d'un ciblage potentiel et à les aider à se protéger.

En avril dernier, Apple a signalé une vague d'attaques touchant 150 pays. Cette nouvelle notification, reçue par certains utilisateurs ces derniers jours, souligne la persistance de ces menaces et l'importance de rester vigilant.

Si ces notifications sont rares, elles rappellent que la menace des cyberattaques est bien réelle et touche un large éventail de personnes. Apple prend des mesures proactives pour protéger ses utilisateurs, mais il est crucial que chacun adopte également des pratiques de sécurité robustes, telles que la création de mots de passe forts et uniques, l'activation de l'authentification à deux facteurs et la mise à jour régulière des logiciels.