11 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction

Alerte sécurité Apple : les utilisateurs d'iPhone et d'iPad doivent rapidement mettre à jour leurs appareils

Si vous êtes propriétaire d'un iPhone ou d'un iPad, il est urgent de mettre à jour votre appareil.

Deux failles de sécurité viennent d'être découvertes sur les appareils Apple par le groupe de surveillance des logiciels d'espionnage gouvernementaux CitizenLab.

Ces failles appelées "zero day" peuvent infecter votre téléphone ou votre tablette sans que vous n'ayez à cliquer quelque part. Selon le Citizen Lab, la chaîne d'exploitation, nommée Blastpass, peut compromettre les iPhone et les iPad fonctionnant avec la version du système d'exploitation d'Apple 16.6.

La vulnérabilité permet donc de recevoir des pièces jointes contenant des images malveillantes envoyées par un compte iMessage. En d'autres termes, n'importe quel iPhone ou iPad sous iOS 16.6 qui reçoit une image ou une pièce jointe infectée peut se faire pirater.

La faille qui a été découverte, permet à des espions d'infiltrer un iPhone ou une tablette d'Apple avec le logiciel Pegasus, du groupe israélien NSO. Il faut savoir que ce groupe est souvent mis en cause dans des affaires d'espionnage impliquant des gouvernements.

Cette découverte remonte à la semaine dernière, Apple a rapidement agi pour éliminer la vulnérabilité en demandant à tous ses utilisateurs de mettre à jour leur iPhone ainsi que leur iPad.

Les versions iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1 et également macOS 13.5.2, apportent donc des correctifs majeurs et doivent être installées le plus rapidement.