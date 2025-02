21 février 2025 à 00h00 par La rédaction

Amazfit Active 2 : une montre connectée abordable pour les sportifs à moins de 100 euros

Présentée lors du CES le mois dernier, l’Amazfit Active 2 débarque désormais en France avec la promesse d’un équilibre parfait entre accessibilité, design et fonctionnalités sportives avancées. Reconnue pour ses montres connectées dédiées aux sportifs à prix compétitif, la marque Amazfit renouvelle son approche en proposant un modèle encore plus abordable, sans compromis sur la technologie.

Avec l’Active 2, Amazfit troque le cadran rectangulaire de ses précédents modèles pour un écran AMOLED arrondi, offrant une lisibilité optimale et un design plus élégant. Sous cette apparence soignée se cache une smartwatch performante, intégrant des dizaines de fonctionnalités dédiées au suivi sportif, à la récupération et à la santé.

Elle devient par ailleurs la première montre de la marque à embarquer Zepp OS 4.5, un système d’exploitation optimisé qui enrichit l’expérience utilisateur en proposant de nouvelles fonctionnalités et une navigation plus intuitive.

Un capteur de pointe pour un suivi précis

L’Amazfit Active 2 marque également une avancée technologique avec l’intégration du nouveau capteur optique BioTracker 6.0 PPG, qui assure une surveillance détaillée des paramètres physiologiques, notamment la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la qualité du sommeil, la respiration, ainsi que les niveaux de stress et de fatigue. Associé à un accéléromètre et un gyroscope, ce capteur permet d’obtenir des données comparables aux modèles haut de gamme de la marque, comme l’Amazfit T-Rex 3.

Grâce à ces innovations, les utilisateurs bénéficient d’un suivi précis de leurs performances sportives, de la récupération post-entraînement et même d’une analyse approfondie de leur état de santé général. La montre fournit également un Readiness Score, une indication du niveau de fatigue physique et mentale, idéale pour optimiser les phases d’entraînement et de récupération.

Un écran AMOLED lumineux

L’Amazfit Active 2 arbore un écran AMOLED de 1,32 pouce, doté d’une luminosité de 2000 nits. Cette caractéristique garantit une bonne visibilité, même en plein soleil, ce qui est essentiel pour les entraînements en extérieur. Son verre saphir ajoute une protection supplémentaire contre les rayures, renforçant ainsi sa durabilité. Le boîtier en acier inoxydable et les boutons latéraux ont été conçus pour offrir une meilleure ergonomie, évitant une quelconque gêne lors des exercices intensifs.

Un outil polyvalent pour tous les sports

Avec plus de 160 modes sportifs intégrés, l’Amazfit Active 2 ne se contente pas d’un simple suivi de la performance. Elle propose des fonctionnalités avancées pour les disciplines techniques et de musculation, comme l’évaluation des mouvements selon la continuité, le rythme et la stabilité. Après chaque séance, l’application Zepp analyse l’intensité musculaire sollicitée et propose un retour détaillé sur l’entraînement.

Les amateurs de sports d’endurance pourront également bénéficier de cartes hors ligne gratuites, facilitant la navigation et l’orientation durant les sessions en extérieur. La montre peut détecter automatiquement 25 exercices ciblant différents groupes musculaires et fournir une analyse en temps réel de l’exécution des mouvements.

Amazfit et HYROX : un partenariat stratégique

En tant que partenaire officiel de HYROX, Amazfit a développé deux modes sportifs exclusifs intégrés à l’Active 2 :

HYROX Race : Ce mode suit précisément toutes les étapes de la compétition HYROX, en enregistrant chaque discipline dans l’ordre de la course. Les performances sont analysées en détail via l’application Zepp.

Ce mode suit précisément toutes les étapes de la compétition HYROX, en enregistrant chaque discipline dans l’ordre de la course. Les performances sont analysées en détail via l’application Zepp. HYROX PFT (Physical Fitness Test) : Il permet d’évaluer le niveau de préparation des athlètes en enregistrant leurs performances selon les critères spécifiques d’Hyrox, offrant ainsi une indication claire de leur condition physique avant une compétition.

Un système d’exploitation intuitif

L’Amazfit Active 2 est la première montre à embarquer Zepp OS 4.5, une version améliorée du système d’exploitation de la marque, qui introduit plusieurs fonctionnalités clés :

Zepp Flow : Un assistant vocal intelligent capable d’annoncer les notifications, de répondre aux messages (WhatsApp inclus sur iOS) et même de transcrire des mémos vocaux.

Un assistant vocal intelligent capable d’annoncer les notifications, de répondre aux messages (WhatsApp inclus sur iOS) et même de transcrire des mémos vocaux. Un centre de notifications enrichi : Affichage des images dans les notifications Android, possibilité de zoom, et nouvelles alertes pour mieux suivre les messages non lus.

Affichage des images dans les notifications Android, possibilité de zoom, et nouvelles alertes pour mieux suivre les messages non lus. Un clavier avancé : Prise en charge de l’écriture texte et vocale, compatibilité avec plusieurs langues et plus de 3 000 emojis.

Prise en charge de l’écriture texte et vocale, compatibilité avec plusieurs langues et plus de 3 000 emojis. Accessibilité optimisée : Ajustement de la taille des caractères et une loupe d’écran pour une meilleure lisibilité.

Malgré sa batterie de 270 mAh, l’Active 2 offre une autonomie jusqu’à 10 jours en utilisation classique et environ 5 jours en mode intensif, avec les fonctionnalités sportives activées.

Une montre connectée à l’écosystème Amazfit

L’Amazfit Active 2 a été conçue avec l’écosystème Zepp OS 4.5, afin de synchroniser ses données avec des plateformes tierces telles que Strava, komoot, Health Connect, Apple Health, Google Fit, Relive et TrainingPeaks. Elle est également compatible avec divers accessoires externes comme les ceintures de fréquence cardiaque, les capteurs de cadence et les capteurs de puissance pour le cyclisme.

Prix et disponibilité

L’Amazfit Active 2 est proposée en deux versions. Le modèle standard, disponible au prix de 99 €. Le modèle premium, incluant un verre saphir, un bracelet sport supplémentaire et l’option de paiement sans contact Zepp Pay est proposé à 129 €.