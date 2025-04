11 avril 2025 à 00h00 par La rédaction | 11 avril 2025 à 08h24

Amazfit Bip 6 : une montre connectée pour les sportifs à moins de 80 euros

Amazfit qui est une marque d’accessoires intelligents dédiés au sport, a dévoilé la Bip 6, une montre connectée qui combine design moderne, performances avancées et prix attractif. Disponible pour seulement 79,99 €, elle se présente comme une alternative compétitive aux modèles haut de gamme du marché.

En effet, cette montre connectée est truffée d'innovations. Son écran lumineux, son suivi de santé avancé, son autonomie remarquable et ses fonctionnalités intelligentes en font une alternative sérieuse aux modèles premium.

Un design amélioré et un écran éblouissant

Légère et ergonomique, la Bip 6 arbore un boîtier en alliage d’aluminium et polymère renforcé de fibres, offrant robustesse et confort. Son écran AMOLED de 1,97 pouce affiche une résolution de 390 x 450 pixels et une luminosité maximale de 2000 nits, garantissant une lisibilité optimale en plein soleil. De plus, elle dispose d'un mode Always-On Display pour une consultation rapide des informations essentielles.

Un suivi de santé et sportif ultra-précis

La montre intègre le capteur biométrique BioTracker 6.0, couplé à des algorithmes avancés. Il permet de surveiller le sommeil, la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et le niveau de fatigue physique et mentale. La saturation en oxygène du sang (SpO2) et le suivi du stress sont également pris en charge. Pour les sportifs, la Bip 6 propose plus de 140 disciplines et un accompagnement personnalisé avec des plans d'entraînement intelligents et des rapports d'analyse musculaire.

Une autonomie prolongée

L'autonomie de la Bip 6 est l'un de ses points forts : jusqu'à 14 jours en utilisation classique et 32 heures avec le GPS activé. Cette longévité s'explique par sa batterie de 340 mAh et son système d'exploitation Zepp OS 4.5, optimisé pour réduire la consommation d'énergie tout en offrant une expérience fluide. En mode économie d'énergie, l'autonomie peut atteindre 26 jours.

Des fonctionnalités connectées avancées

La Bip 6 intègre Zepp Flow, permettant un contrôle vocal intuitif sans commandes spécifiques. Elle est équipée d'un micro et d'un haut-parleur, facilitant les appels téléphoniques et les notifications (SMS, réseaux sociaux). Les appels SOS sont disponibles sur Android, avec une compatibilité iOS prévue prochainement.

La montre est compatible avec cinq systèmes de navigation par satellite : GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, garantissant un positionnement précis pour les activités en extérieur.

Une intelligence artificielle au service de la nutrition

Avec la fonctionnalité Food Logging, Amazfit propose une innovation inédite. Cette IA, basée sur GPT-4o, analyse la valeur nutritionnelle des repas à partir d'une photo ou d'une description. Elle offre un suivi personnalisé aux sportifs soucieux d'optimiser leur alimentation.

Ses caractéristiques

Pesant seulement 43 g, elle bénéficie d’une certification 5 ATM, lui permettant de résister à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres. Côté capteurs, elle embarque un accéléromètre à 6 axes, un gyroscope et un capteur de lumière ambiante, garantissant une détection précise des mouvements. La connectivité repose sur le Bluetooth 5.2, assurant une liaison stable et rapide avec les smartphones. Compatible avec l’application Zepp App sur iOS et Android, elle offre également un suivi du stress, des alertes de sédentarité, un contrôle de la respiration ainsi que des notifications intelligentes.

Disponible en noir, rouge, stone et anthracite, la Bip 6 est commercialisée en Europe, sur le site d'Amazfit, Amazon et chez plusieurs distributeurs partenaires.