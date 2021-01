15 janvier 2021 à 10h20 par Philippe

Amazfit dévoile la GTS 2 mini, une montre connectée fine et légère

Après avoir présenté en novembre dernier ses deux nouvelles montres connectées, les GTR 2 et GTS 2, l'une à l'écran rond et l'autre à l'écran carré, Amazfit lance la GTS 2 mini.

Disposant d'un écran AMOLED avec affichage permanent de 1,55 pouces, sa résolution s'élève à 301ppi sur un écran incurvé en verre 2.5D sans bordure. Le corps fin de 8,95 mm de la GTS 2 mini est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium léger. Elle pèse 19,5 grammes. La Amazfit GTS 2 mini propose plus de 50 cadrans. L'utilisateur peut ainsi personnaliser sa montre afin qu'elle reflète au mieux son style personnel, en téléchargeant lui-même une photo à afficher à l'écran. La GTS 2 mini est également disponible en trois coloris vifs et pop : Flamand rose, Vert sauge et Nuit noire.

La GTS 2 mini peut suivre la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, la qualité du sommeil, les niveaux de stress et les menstruations.

La fonction de mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO2) permet de surveiller cet indicateur. En testant le niveau de SpO2 lorsque l'utilisateur se sent mal après une activité physique ou mentale intense et soutenue, il obtiendra une meilleure compréhension de sa condition physique.

La GTS 2 mini donne aussi la possibilité d'évaluer la qualité du sommeil en analysant les stades de sommeil légers, profonds et REM pendant la nuit, et même les siestes pendant la journée.

Elle propose également un suivi des menstruations afin de suivre la durée des cycles, identifier les périodes d'ovulation et donner aux femmes un aperçu de leur cycle pour éviter les surprises.

S'appuyant sur la puissance du système d'évaluation de la santé PAI, la GTS 2 mini donne aux utilisateurs un score unique, calculé en se basant sur les données de fréquence cardiaque et de suivi de la santé.

La Amazfit GTS 2 mini comprend plus de 70 modes sportifs intégrés, notamment la course à pied, le cyclisme, la natation et les sports d'intérieur et d'extérieur les plus populaires. Pendant un entraînement, la GTS 2 mini peut fournir des notifications sur les différentes étapes de l'exercice et les zones de fréquence cardiaque. Elle génère ensuite un rapport de données sportives dans l'application Zepp afin de suivre les progrès. Lorsqu'il est en déplacement, l'utilisateur peut contrôler la musique en Bluetooth sans avoir besoin de sortir son téléphone de sa poche.

La GTS 2 mini intègre un chronomètre pour augmenter la productivité, des exercices de respiration guidés pour réduire le stress, une caméra Bluetooth et est étanche jusqu'à 5ATM.

Avec son autonomie de 14 jours en utilisation classique selon les données constructeur. La GTS 2 mini est commarcilisée à partir de 169,90€.