29 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Amazfit envoie sa montre T-Rex 2 dans l'espace

Afin de prouver sa solidité et sa résistance aux conditions les plus extrêmes, Amazfit vient d'envoyer sa montre T-Rex 2 dans l'espace.

La montre est suffisamment robuste pour être utilisée à des températures allant jusqu'à -30°C et résister à des températures de -40°C et de +70°C. Toutes ces caractéristiques ont pu être éprouvées lors du lancement de la montre dans l'espace et à son retour sur la Terre.

Partant de la ville de Sheffield au Royaume-Uni, l'Amazfit T-Rex 2 a été envoyée dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial léger, équipé de systèmes de suivi et de contrôle entièrement fonctionnels, ainsi que d'une caméra embarquée pour capturer les moments les plus marquants des deux heures et demie du voyage aller-retour.

La montre a atteint une altitude maximale d'environ 34,5 kilomètres avec une vitesse supérieure à 289 km par heure. En plus de supporter une pression atmosphérique intense, inférieure à 0,2 % de celle que nous connaissons du niveau de la mer, l'Amazfit T-Rex 2 a également résisté à des températures glaciales allant jusqu'à -64 °C.

Au cours de cette épopée, le positionnement bi-bande de l'Amazfit T-Rex 2 et la prise en charge de cinq systèmes de satellites ont permis de suivre son périple, tandis que l'équipe opérationnelle de " Sent Into Space " au sol portait leur propre Amazfit T-Rex 2 pour afficher son mouvement en temps réel directement sur leur montre, tout en suivant le vaisseau spatial pendant son retour sur Terre.

Une fois l'Amazfit T-Rex 2 récupérée du vaisseau spatial, l'équipe de " Sent Into Space " a passé en revue le parcours complet de la montre pendant toute la durée du voyage dans l'espace et a reconnu que l'Amazfit T-Rex 2 avait prouvé qu'elle était une montre connectée qui résistait véritablement aux conditions extérieures les plus extrêmes.

Au niveau de ses caractéristiques, il faut savoir que cette nouvelle montre est dédiée aux randonneurs, alpinistes et coureurs. Ce modèle utilise également la navigation de retour direct pour montrer le chemin le plus court afin de revenir rapidement à son point de départ. Pour ceux qui souhaitent conquérir les sommets ou découvrir des sentiers inexplorés, cette montre dispose d'un altimètre barométrique et d'une boussole intégrée. Avec la nouvelle fonction d'importation de l'itinéraire, les utilisateurs peuvent importer des trajets prédéfinis et les suivre directement sur leur montre.

Grâce à sa batterie, la T-Rex 2 peut fonctionner pendant 24 jours. La T-Rex 2 propose également plus de 150 modes sportifs dont le triathlon, la chasse, la pêche, le golf et le surf. Et elle peut résister à une pression d'eau équivalente à une profondeur de 100 mètres.

La montre intègre également des fonctions de gestion de la santé 24 heures sur 24 grâce à son BioTracker 6PD (six photodiodes). Il est possible de mesurer quatre paramètres de santé différents : la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, le niveau de stress et fréquence respiratoire. Tout cela en 45 secondes environ.

Son écran couleur HD AMOLED est de 1,39 pouces. Elle est proposée en quatre palettes de couleurs (Noir & Doré, Noir, Vert sauvage, Kaki désert. Son tarif est de 229,90 € TTC. Elle est disponible sur Amazon et sur Amazfit Store FR.