13 novembre 2020 à 05h00 par Philippe

Amazfit GTR 2 et Amazfit GTS 2 : deux montres connectées au design élégant

Amazfit vient de présenter deux nouvelles montres connectées, les GTR 2 et GTS 2, l'une à l'écran rond et l'autre à l'écran carré.

Conçue dans un boîtier en acier inoxydable ou en alliage d'aluminium noir, l'Amazfit GTR 2 a un look classique, avec un écran AMOLED rond de 1,39 pouce. La Amazfit GTS 2 est quant à elle une montre fine, bénéficiant d'un écran AMOLED rectangulaire de 1,65 pouces incrusté dans un boîtier en alliage d'aluminium disponible en trois coloris : Nuit Noire, Sable et Gris clair.

Les deux écrans sont fabriqués à partir de verre Corning Gorilla 3D avec des revêtements optiques en carbone de type diamant (oDLC) anti-empreintes digitales, ce qui rend l'écran plus résistant aux rayures.

Ces montres proposent un choix de plus de 40 thèmes. Il est possible de personnaliser l'application en accès rapide : un simple glissement des doigts à gauche ou à droite permet d'accéder aux applications favorites et aux fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique.

L'Amazfit GTR 2 et l'Amazfit GTS 2 offrent un suivi de la fréquence cardiaque. Elles sont équipées du capteur optique BioTracker 2 PPG, qui est capable de mesurer la fréquence cardiaque en continu, y compris au repos, et les zones de fréquence cardiaque. Elles alertent en cas de d'activité cardiaque trop élevée.

Le BioTracker 2 PPG prend également en charge OxygenBeats pour mesurer la saturation en oxygène du sang.

Les montres connectées Amazfit surveillent le sommeil et facilitent la compréhension des habitudes de sommeil tout en en améliorant la qualité. Une fois synchronisé avec l'application, l'utilisateur peut en savoir plus sur le temps passé dans les phases de sommeil léger et profond, y compris la phase de sommeil REM (Rapid Eye Movement) et même durant les siestes durant la journée.

Ces deux nouveaux modèles sont dotés du système d'évaluation de la santé PAI qui transforme les données de fréquence cardiaque, le suivi de l'activité physique et les autres données de santé en un score PAI qui permet de comprendre son bien-être physique. PAI signifie Personal Activity Intelligence : le score PAI est basé sur le profil de l'utilisateur, il est donc personnalisé. Basé sur des recherches approfondies, le système d'évaluation de la santé PAI permet de déterminer facilement la quantité d'activité nécessaire, ou encore atteindre et maintenir un record personnel. Les deux montres de la série Amazfit GT 2 prennent en charge la surveillance du niveau de stress.

La Amazfit GTR 2 et la Amazfit GTS 2 incluent 12 modes sportifs. Il est ainsi possible d'enregistrer la distance parcourue, la vitesse, les changements de fréquence cardiaque, les calories brûlées et d'autres données d'exercice durant les entraînements. Les deux montres sont étanches jusqu'à 5 ATM.

Les montres Amazfit GT 2 disposent d'environ 3 Go de stockage. Lorsque l'utilisateur retire sa montre, une fonction de détection la verrouille. Et pour plus de sécurité, il est possible d'y ajouter un mot de passe.

Avec un microphone et un haut-parleur intégrés, ces montres connectées permettent de prendre des appels grâce à la fonction d'appel Bluetooth. Avec Amazon Alexa intégré, l'utilisateur peut poser des questions, rechercher des informations, obtenir des traductions, créer des listes de courses, définir des alarmes, des minuteries et des rappels, vérifier la météo, contrôler les appareils domestiques connectés et plus encore. Il suffit de parler à la Amazfit GTR 2 et à la Amazfit GTS 2 et Alexa répondra aux commandes vocales avec des réponses à l'écran.

Une fonction de commande vocale hors ligne permet également d'effectuer des opérations vocales directement depuis la montre, même sans accès à Internet, y compris l'activation des modes sportifs, le suivi de la fréquence cardiaque et plus encore.

La grande autonomie de batterie des montres de la série GT 2 permet d'accompagner l'utilisateur lors de ses déplacements, tous les jours de la semaine. L'Amazfit GTR 2 a une autonomie de batterie prolongée et tient jusqu'à 14 jours en utilisation classique et 38 jours en veille. Après rechargement complet, la Amazfit GTS 2 promet quant à elle 7 jours d'utilisation classique et 20 jours en veille.

Prix et disponibilité

Les montres Amazfit GTR 2 Classic et Amazfit GTR 2 Sport seront vendues au prix de 179 € et 169 € le 15 novembre. La Amazfit GTS 2 sera commercialisée fin novembre au prix de 169 €.