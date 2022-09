26 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

Amazfit lance sa nouvelle génération de montres connectées GTR 4, GTS 4 et GTS 4 Mini

Amazfit vient de lancer sa quatrième génération de ses séries GTR et GTS. Equipées de grands écrans HD AMOLED, ces nouvelles montres sont en outre dotées de la technologie d'antenne GPS à polarisation circulaire, qui permet un positionnement de haute précision1, ainsi que de fonctions sportives avancées.

Amazfit GTR 4 et GTS 4

Dotées de fonctions sportives et de santé améliorées, les montres connectées Amazfit GTR 4 et GTS 4 visent à aider les utilisateurs à rester à suivre leurs activités et leurs performances quotidiennes.

Elles sont dotées de plus de 150 modes sportifs et de fonctions de fitness avancées, permettant aux sportifs de suivre les données de toutes sortes d'activités. Parallèlement, les utilisateurs peuvent synchroniser leurs données d'entraînement avec Strava et Adidas Running. La nouvelle série reconnaît également huit modes sportifs automatiquement et intègre un nouveau mode avancé Track Run et un nouveau mode Golf Swing.

Les montres sont pourvues d’une reconnaissance intelligente de 15 exercices de musculation (25 après la mise à jour du micrologiciel) permettant à la montre de compter automatiquement les répétitions, les séries et le temps de repos de l'utilisateur.

Des modèles personnalisés d'entraînement par intervalles 2 pour 10 sports différents peuvent également être créés directement sur l'écran de la montre, tandis que l'algorithme d'état d'entraînement PeakBeats fourni des données de performance comme VO2Max après réalisation de tout entraînement.

Les appareils GTR 4 et GTS 4 sont les premières montres connectées du secteur à inclure une technologie d'antenne GPS à polarisation circulaire à double bande, apportant une force de signal de positionnement élevée même dans des environnements complexes.

La technologie GPS nouvellement mise à niveau prend également en charge cinq systèmes de satellites et permet aux utilisateurs de suivre leurs mouvements en temps réel. Dans le cadre d’une future mise à jour du micrologiciel, la technologie prendra en charge six systèmes satellites. Les montres prendront bientôt en charge l'importation d'itinéraires à partir de l'application Zepp, ce qui permettra de les consulter en temps réel, directement sur la montre.

Le nouveau capteur optique PPG BioTracker 4.0, développé en interne passe à 2LED et recueille 33 % de données en plus par rapport à la génération précédente. Et lorsque ce dernier est associé à l'algorithme perfectionné et dédié au suivi de la fréquence cardiaque, les interférences potentielles du signal causées par le mouvement du bras pendant l'exercice sont considérablement réduites, ce qui permet un suivi de la fréquence cardiaque presque équivalent à celui des ceintures cardiaques.

Les wearables Amazfit peuvent surveiller la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et les niveaux de stress 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sont en mesure de tester rapidement ces trois paramètres - ainsi que la fréquence respiratoire - en 45 secondes, d'une simple pression, grâce à la fonction One-tap Measuring.

Les montres offrent également un grand nombre de fonctions de santé supplémentaires, notamment un meilleur suivi du sommeil. Les utilisateurs peuvent désormais définir leurs périodes et horaires de sommeil en fonction de leurs habitudes de sommeil, et l'appareil analysera le sommeil en fonction de ces informations. Ainsi, les utilisateurs qui travaillent de nuit pourront désormais surveiller leur durée de sommeil et ses différentes phases, même pendant la journée en fonction des horaires de sommeil prédéfinis.

La batterie de la montre Amazfit GTR 4 peut durer jusqu’à 14 jours dans le cadre d'une utilisation classique. La montre Amazfit GTS 4, quant à elle, est dotée d'une batterie puissante qui peut durer plus d'une semaine dans le cadre d'une utilisation classique et qui tient dans un boîtier ultra-mince.

Ces montres Amazfit intègrent l'assistant vocal Alexa pour les commandes vocales en ligne, ainsi que le stockage de musique et la lecture autonome de musique en mode mains libres. Elles disposent également d'un haut-parleur intégré et de la possibilité de diffuser en temps réel des données en mode Sport, comme la fréquence cardiaque, la durée et la distance de l'entraînement, et même des rappels d'hydratation, via le haut-parleur ou les écouteurs Bluetooth de l'utilisateur.

La quatrième génération des séries Amazfit GTR et GTS se décline en plusieurs palettes de couleurs. La montre Amazfit GTR 4 est dotée d'un design qui comprend une lunette en verre antireflet, un boitier métallique et une couronne classique inspirée des voitures de sport, ce qui en fait le partenaire idéal pour ceux qui souhaitent rester élégants au bureau. La montre connectée est également dotée de plus de 200 cadrans de montre avec des designs d’écrans toujours allumés et adaptés, dont plus de 30 cadrans animés et quatre nouveaux cadrans interactifs. La montre est disponible en quatre nouveaux coloris, avec notamment le Superspeed Black, le Vintage Brown Leather et le Racetrack Grey.

La montre Amazfit GTS 4 pèse 27 grammes, avec une structure centrale en alliage d'aluminium et une couronne de navigation raffinée en forme de pierre précieuse.

Cet appareil est également doté d'un écran HD AMOLED ultra-large de 1,75 pouce et bénéficie d'un rapport écran/corps impressionnant de 72,8 % et de 341 ppi. L'écran de la montre peut être visible à tout moment grâce à son écran toujours allumé, et il est possible de choisir parmi plus de 150 cadrans de montre. La montre connectée est disponible en quatre couleurs vives : Infinite Black, Misty White, Autumn Brown et Rosebud Pink.

Le système d'exploitation Zepp OS d'Amazfit a été enrichi. Outre des interactions ultra-fluides ainsi qu’une interface utilisateur adaptée à la montre connectée, elle est conçue pour consommer moins d'énergie. Les utilisateurs peuvent désormais choisir entre deux styles de présentation du menu d’application et aussi sélectionner des couleurs plus naturelles ou plus vives.

La gamme étendue de mini-applications téléchargeables comprend également "Baby Records", qui permet aux utilisateurs d'enregistrer les heures de sommeil et d'alimentation de leur nourrisson, ainsi que deux nouveaux jeux téléchargeables, sans oublier les applications tierces GoPro et Home Connect.

Les montres Amazfit GTR 4 et GTS 4 seront commercialisées à partir de la troisième semaine d’octobre 2022 au prix de 199,99 euros.

Amazfit GTS 4 Mini

Cette nouvelle montre dispose d'un suivi de la santé 24 heures sur 24, de plus de 120 modes sportifs et d'un grand écran couleur HD de 1,65 pouce avec une haute résolution de 336 x 384 pixels et 309 ppi rendant son écran parfaitement lisible.

La montre Amazfit GTS 4 Mini bénéficie d'une bonne autonomie avec une capacité de 270 mAh qui peut fonctionner jusqu'à 15 jours sans recharge dans le cadre d'une utilisation classique, et jusqu'à 45 jours en mode économie d’énergie. Elle est disponible en quatre coloris, dont Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue et Moonlight White.

La montre Amazfit GTS 4 Mini sera disponible à partir de la fin septembre 2022 au prix public conseillé de 99,99 euros.