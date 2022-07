20 juillet 2022 à 00h15 par Philippe

Amazfit lance ses nouvelles montres connectées Bip 3 et Bip 3 Pro

Amazfit vient de présenter sa nouvelle génération de montres connectées : Amazfit Bip 3 et Bip 3 Pro. Ces deux montres sont dotées d'un écran couleur de 1,69 pouce. Fabriqué en verre trempé 2,5D et recouvert d'un revêtement anti-traces de doigts, cet écran d'une taille permet aux utilisateurs de voir toutes leurs notifications, telles que les appels entrants, les messages, les rappels et les données sur la santé et la condition physique, avec une clarté cristalline.

L'Amazfit Bip 3 Series propose une gamme de plus de 50 cadrans de montre dont certains sont personnalisables grâce à la création de widgets, qui peuvent tous être téléchargés dans l'application Zepp. Les utilisateurs peuvent même rendre leur écran unique en téléchargeant leurs photos.

Ces deux montres connectées intègrent une batterie d'une capacité nominale de 280 mAh, ce qui leur permet de fonctionner pendant 14 jours d'affilée sur une seule charge dans le cadre d'une utilisation normale.

L'Amazfit Bip 3 Pro est pratique pour la course, le vélo ou la marche. Cette montre dispose d'un GPS intégré et prend en charge un total de 4 systèmes de positionnement par satellite pour aider les utilisateurs à suivre leurs mouvements avec une grande précision. L'Amazfit Bip 3, quant à elle, prend en charge la connexion au GPS des téléphones portables.

La série Amazfit Bip 3 peut résister à une pression d'eau équivalente à une profondeur allant jusqu'à 50 mètres (5 ATM). La Bip 3 Pro dispose même d'un mode sportif de nage en eau libre, rendu possible par le GPS intégré, qui permet aux utilisateurs de suivre leurs données de natation.

L'Amazfit Bip 3 propose 60 modes sportifs qui permettent aux utilisateurs de suivre les données pour tous les types de sports, y compris la marche, la course et le vélo en intérieur et en extérieur, ainsi que la musculation et le yoga. Alors que les deux montres connectées disposent d'une fonction Target Pace1, avec laquelle les utilisateurs peuvent se fixer des objectifs d'allure, la Bip 3 Pro est équipée d'un mode supplémentaire Open Water Swimming pour un suivi d'activité aquatique supplémentaire.

1Target Pace est uniquement compatible avec les modes sportifs de course en extérieur et sur un tapis de course.

Pour aider les utilisateurs à comprendre facilement leur condition physique, les montres connectées Bip 3 et Bip 3 Pro sont équipées d'une fonction de mesure de la saturation en oxygène du sang qui fournit un résultat en 25 secondes seulement. Les utilisateurs peuvent suivre leur taux d'oxygène sanguin, dès qu'ils se sentent essoufflés par exemple, pour un bilan de santé en temps réel.

La série Amazfit Bip 3 suit les données de santé essentielles telles que la fréquence cardiaque, le niveau de stress, la qualité du sommeil (y compris les stades de sommeil et les siestes) ainsi que les cycles menstruels féminins. Lorsqu'elles détectent un niveau de stress élevé, ces montres connectées peuvent même rappeler à l'utilisateur de faire un exercice de respiration intégré pour s'apaiser.

Ces nouveaux modèles sont également dotés du système d'évaluation de la santé PAI, qui utilise des algorithmes intelligents pour prendre des données sur la santé et la forme physique, telles que la fréquence cardiaque et le nombre de pas, ainsi que des informations recueillies dans le cadre des activités quotidiennes de l'utilisateur. L'Amazfit Bip 3 est au prix de 59,90€, et l'Amazfit Bip 3 Pro au prix de 69,90€.