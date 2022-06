14 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Amazfit T-Rex 2 : une montre connectée robuste pour les sports extrêmes

La robustesse est la qualité qui est mise en avant par Amazfit pour cette nouvelle monte connectée baptisée T-Rex 2. Ayant passé 15 tests de niveau militaire, ce nouveau modèle équipé d'un GPS précis, peut accompagner les utilisateurs dans des environnements extrêmement difficiles. Elle est dotée d'un système bi-bande et de géolocalisation via 5 satellites et d'une puissante batterie pouvant atteindre 24 jours.

Cette nouvelle montre est dédiée aux randonneurs, alpinistes et coureurs. Ce modèle utilise également la navigation de retour direct pour montrer le chemin le plus court afin de revenir rapidement à son point de départ. Pour ceux qui souhaitent conquérir les sommets ou découvrir des sentiers inexplorés, cette montre dispose d'un altimètre barométrique et d'une boussole intégrée. Avec la nouvelle fonction d'importation de l'itinéraire, les utilisateurs peuvent importer des trajets prédéfinis et les suivre directement sur leur montre.

Une batterie ultra longue durée et des modes sportifs

Grâce à sa batterie, la T-Rex 2 peut fonctionner pendant 24 jours. La T-Rex 2 propose également plus de 150 modes sportifs dont le triathlon, la chasse, la pêche, le golf et le surf. Et elle peut résister à une pression d'eau équivalente à une profondeur de 100 mètres.

Gestion de la santé 24 heures sur 24 en un clic

La montre intègre également des fonctions de gestion de la santé 24 heures sur 24 grâce à son BioTracker 6PD (six photodiodes). Il est possible de mesurer quatre paramètres de santé différents : la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, le niveau de stress et fréquence respiratoire. Tout cela en 45 secondes environ.

La montre est suffisamment robuste pour être utilisée à des températures allant jusqu'à -30°C et résister à des températures de -40°C et de +70°C.

Son écran couleur HD AMOLED est de 1,39 pouces. Elle est proposée en quatre palettes de couleurs (Noir & Doré, Noir, Vert sauvage, Kaki désert. Son tarif est de 229,90 € TTC. Elle est disponible sur Amazon et sur Amazfit Store FR.