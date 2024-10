07 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Amazfit T-Rex 3 : repoussez vos limites avec la montre officielle Hyrox

Conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes, cette montre connectée repousse les limites de l'endurance. Son écran AMOLED ultra-lumineux, parfaitement lisible en toutes circonstances, et son autonomie pouvant atteindre 27 jours en utilisation typique en font un outil indispensable pour les sportifs de haut niveau. Grâce à ses fonctionnalités avancées de suivi d'activité, de navigation GPS et à sa résistance militaire, la T-Rex 3 est prête à vous accompagner dans toutes vos expéditions.

La nouvelle T-Rex 3 d’Amazfit est également le premier modèle sur le marché mondial à recevoir toutes les fonctionnalités nécessaires pertinentes pour les athlètes participant aux compétitions Hyrox :

Mode de course Hyrox

Le mode sportif, développé en coopération avec Hyrox, suit tous les entraînements. Ils sont disposés dans l'ordre dans lequel se déroule la compétition Hyrox. Un seul bouton suffit pour que l'Amazfit T-Rex 3 commence à suivre la séance d'entraînement. De plus, les athlètes peuvent personnaliser les paramètres de la montre et analyser eux-mêmes des données importantes, telles que la durée des exercices individuels, la fréquence cardiaque ou sa valeur maximale en pourcentage. L'Amazfit T-Rex 3 peut générer des alertes lorsque les athlètes sortent de la zone de fréquence cardiaque de sécurité ou brûlent une certaine quantité de calories. Le mode Hyrox Race analyse les départs en simple, en double et en relais par équipe.

Suivi de l'entraînement pour la compétition Hyrox

La préparation de la course Hyrox nécessite un entrainement complet, que l'Amazfit T-Rex 3 fournit également. La smartwatch propose des dizaines de modes sportifs qui surveillent, entre autres, la course en plein air, la course sur tapis (y compris les intervalles), la course sur tapis mécanique, le rameur, le fitness, core training, cross training ou le HIIT. L'Amazfit T-Rex 3 surveille également la musculation, y compris l'engagement musculaire pendant certains exercices.

Suivi des données post-entraînement

Après chaque exercice, l'Amazfit T-Rex 3 fournit des informations sur le temps nécessaire à la récupération complète. De plus, la montre surveille des paramètres tels que la qualité du sommeil, y compris le temps et les heures de sommeil profond, la fatigue physique et mentale (fonction Readiness Score), la variabilité de la fréquence cardiaque du sommeil, la fréquence cardiaque au repos et les changements électrodermiques. L'accès à autant de paramètres permet aux athlètes d'Hyrox de comprendre leur corps et de planifier plus judicieusement les prochains entraînements.

L'Amazfit T-Rex 3 a un écran AMOLED de 1,5 pouce recouvert de verre Corning Gorilla Glass, minimisant le risque de rayures. La structure, le boîtier et les boutons sont en acier inoxydable renforcé. L'Amazfit T-Rex 3 a une autonomie de jusqu'à 27 jours sur une seule charge.

La T-Rex 3 d’Amazfit est commercialisée au prix de 299,90 €.