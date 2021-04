07 avril 2021 à 07h04 par Philippe

Amazfit T-Rex Pro : une montre connectée qui promet 18 jours d'autonomie

Amazfit vient de dévoiler la nouvelle édition de sa série de montres connectées conçues pour les sports en plein air : la Amazfit T-Rex Pro.

Cette montre qui est passée sous le contrôle de 15 tests militaires, propose de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme. Les nouvelles fonctionnalités comprennent entre autres une étanchéité à 10 ATM, un système de mesure de la saturation en oxygène du sang, les quatre systèmes mondiaux de navigation par satellite, un altimètre barométrique et plus de 100 modes sportifs. La T-Rex Pro résiste aux chocs et peut faire face à des conditions météorologiques extrêmes, des déserts les plus arides aux forêts tropicales humides.

Toutes les informations utiles sont disponibles en un coup d'œil sur l'écran AMOLED (1,3 pouces) toujours actif. Son bracelet est en silicone souple. Il résiste aux hautes températures et à la transpiration.

Que l'on s'entraîne en montagne ou dans une salle de sport, la montre peut mesurer la saturation en oxygène du sang afin de déterminer si l'utilisateur supporte bien l'altitude ou l'intensité de son entraînement. Un altimètre barométrique enregistre également la hauteur de l'ascension, et sa boussole est accessible en quelques manipulations. Avec une résistance à l'eau de 10 ATM, il est possible de surfer, naviguer et de nager avec la T-Rex Pro au poignet.

Avec plus de 100 modes sportifs différents disponibles, la nouvelle T-Rex Pro peut suivre la fréquence cardiaque, calculer la distance parcourue ainsi que la vitesse et les calories brûlées dans presque toutes activités sportives.

L'algorithme Firstbeat partage des données telles que la consommation maximale d'oxygène, le temps de récupération complet et la charge d'entraînement, permettant ainsi de mieux cibler les réalisations et les améliorations. L'algorithme ExerSense quant à lui reconnaît automatiquement huit modes sport et enregistre toutes les données correspondantes pendant l'effort.

Grâce à la T-Rex Pro, l'utilisateur peut rester toujours informé des changements météorologiques. Son traceur météo lui permet partager les heures de lever et de coucher du soleil, la tendance météo de la journée et d'alerter en cas de risque d'orage.

La Amazfit T-Rex Pro est équipée du capteur optique BioTracker 2 PPG, qui effectue un suivi précis de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et émet une alerte si la fréquence cardiaque devient trop élevée. La montre détaille également la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) pour enregistrer toute réaction au stress.

La T-Rex Pro propose également des évaluations personnalisées de la santé, grâce à son système exclusif d'évaluation de la santé Personal Activity Intelligence (PAI). Ce dernier prend en compte toutes les données collectées lors des séances d'entraînement, incluant la fréquence cardiaque et d'autres mesures, afin de proposer un bilan de santé personnalisé ainsi que des axes d'amélioration.

Équipée de la fonction SomnusCare, la T-Rex Pro propose une meilleure surveillance de la qualité du sommeil et permet ainsi de prendre les meilleures dispositions pour dormir plus sereinement. Elle reconnaît également les différents états de sommeil (léger, profond et paradoxal), peut détecter les siestes et surveiller les potentiels problèmes respiratoires lors du sommeil.

En plus de pouvoir régler des alarmes, l'utilisateur peut recevoir des notifications lorsqu'il reçoit des messages et des appels et peut également contrôler facilement sa musique et ses playlists pendant les activités physiques.

Prix et disponibilité

La Amazfit T-Rex Pro est commercialisé à partir 169,90€ à la Fnac. Elle sera également disponible courant avril chez Boulanger, iRun et Intersport en trois coloris : Noir météorite, Gris sable et Bleu acier.